WhatsApp continúa ampliando las funciones de su plataforma con el objetivo de convertir la aplicación en una herramienta cada vez más completa para la comunicación y la organización cotidiana.
WhatsApp incorporará recordatorios de cumpleaños
La aplicación de mensajería trabaja en una nueva función que permitirá recibir notificaciones antes de los cumpleaños de los contactos. La herramienta, detectada en una versión beta para Android, dependerá de que los usuarios hayan cargado su fecha de nacimiento y contará con controles de privacidad antes de su lanzamiento general.
La próxima novedad apunta a resolver un olvido frecuente: los cumpleaños. La compañía desarrolla un sistema de recordatorios que avisará a los usuarios cuando se acerque la fecha de nacimiento de alguno de sus contactos, facilitando el envío de saludos sin necesidad de recurrir a calendarios externos o aplicaciones adicionales.
La función todavía se encuentra en fase de desarrollo y fue detectada en una versión beta para dispositivos Android.
Cómo funcionarán los recordatorios de cumpleaños
La nueva herramienta fue descubierta por el sitio especializado WABetaInfo al analizar la versión beta 2.26.27.3 de WhatsApp para Android. Aunque aún no está disponible para quienes participan del programa de pruebas, el código de la aplicación anticipa cómo será su funcionamiento.
Según la información conocida hasta el momento, WhatsApp incorporará una sección específica donde aparecerán los próximos cumpleaños de los contactos. Allí se mostrarán las fechas ordenadas cronológicamente y, cuando llegue el día correspondiente, la aplicación enviará una notificación para recordar el aniversario y facilitar el envío de un mensaje de felicitación.
El sistema estará integrado dentro de la propia aplicación y evitará que los usuarios tengan que consultar otras plataformas o agendas digitales para recordar estas fechas.
Sin embargo, el funcionamiento dependerá de un requisito importante: los contactos deberán haber incorporado previamente su fecha de nacimiento en WhatsApp. Si esa información no está disponible, el recordatorio no podrá generarse y la nueva sección permanecerá prácticamente vacía.
La posibilidad de registrar la fecha de nacimiento no es completamente nueva. En versiones beta anteriores, WhatsApp comenzó a solicitar el año de nacimiento de algunos usuarios, inicialmente con fines regulatorios vinculados al cumplimiento de normas de verificación de edad en determinados estados de Estados Unidos. Ahora, la empresa aprovecharía esos datos para ofrecer una función adicional orientada a mejorar la experiencia de uso.
Privacidad y una estrategia para sumar más funciones
Uno de los aspectos centrales del desarrollo será la privacidad. Como ocurre actualmente con la foto de perfil, la información personal, el estado o la última conexión, WhatsApp prevé incorporar opciones para que cada usuario decida quién puede ver su fecha de nacimiento.
Esto significa que compartir ese dato no será obligatorio y cada persona podrá definir el nivel de visibilidad de su cumpleaños, una decisión clave para mantener el control sobre la información personal que circula dentro de la plataforma.
La incorporación de recordatorios de cumpleaños se suma a una serie de funciones que Meta viene desarrollando para ampliar el alcance de WhatsApp más allá de la mensajería tradicional.
En los últimos meses, la aplicación avanzó con herramientas para programar el envío de mensajes, crear recordatorios asociados a conversaciones, organizar eventos en grupos y utilizar nombres de usuario como alternativa al intercambio de números telefónicos. Todas estas novedades buscan que la plataforma concentre cada vez más tareas cotidianas dentro de un mismo entorno.
La futura función de cumpleaños también puede complementar otras herramientas en desarrollo. Por ejemplo, cuando llegue el lanzamiento de la programación de mensajes, los usuarios podrían no solo recibir un aviso del cumpleaños de un contacto, sino también dejar preparado con anticipación el saludo para que se envíe automáticamente en la fecha y hora elegidas.
Aunque Meta todavía no confirmó esa integración, ambas funciones apuntan a facilitar la organización de la comunicación personal.
Por el momento, Meta no informó una fecha oficial para el lanzamiento de los recordatorios de cumpleaños. Al tratarse de una característica detectada en una versión beta, es posible que continúe evolucionando antes de llegar al público general o incluso que experimente cambios en su diseño y funcionamiento.
Como ocurre habitualmente con las novedades de WhatsApp, primero será evaluada por un grupo reducido de usuarios y, si las pruebas resultan satisfactorias, comenzará un despliegue gradual en Android y posteriormente en iOS.