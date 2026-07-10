Nuevas funciones

WhatsApp incorporará recordatorios de cumpleaños

La aplicación de mensajería trabaja en una nueva función que permitirá recibir notificaciones antes de los cumpleaños de los contactos. La herramienta, detectada en una versión beta para Android, dependerá de que los usuarios hayan cargado su fecha de nacimiento y contará con controles de privacidad antes de su lanzamiento general.