Al refrescar su Whatsapp Web este martes por la tarde, el sitio lleva a un inicio en Facebook. No es un virus: usuarios de muchos paises reportan la caída del servicio este 19 de mayo de 2026.
Usuarios de varios países reportan fallas en WhatsApp Web
Un error técnico afecta el inicio en WhatsApp Web, redirigiendo a los usuarios a Facebook. A la espera de un comunicado oficial de Meta, aumenta la incertidumbre.
En Argentina, el sitio Downdetector reflejó los reportes de las fallas en los servicios de WhatsApp Web y Facebook, ambos de Meta.
Alguien le está pasando lo mismo? y porque pasa esto? Que paso! 🙀 #whatsapp #web #whatsappweb pic.twitter.com/xBCU3hDjO2— Brayan Caicedo (@Br4yan1931) May 19, 2026
Lo que llama la atención con esta reciente caída del servicio de WhatsApp es un comportamiento inusual en sus versiones de escritorio y web, porque al tratar de entrar, la aplicación envía automáticamente a iniciar sesión en Facebook. Al ingresar, tras unos segundos, se cierra.
¿Por qué WhatsApp Web redirige a Facebook?
Hasta el momento no hay una postura oficial de la caída en el servicio de WhatsApp Web o de escritorio, ni por qué redirige de forma repentina a una página de inicio de sesión de Facebook.
A través de X, los usuarios de varios países han reportado que están experimentando un error técnico generalizado.
Holy shit 😭 Opened WhatsApp Web, got teleported to Facebook. DNS engineer fighting for his life rn 💀 pic.twitter.com/WFxxGTt89z— Rustix (@Rustix69) May 19, 2026
Debido a WhatsApp, Facebook e Instagram son de Meta, tienen compartido el mismo código de red.
¿Qué hacer mientras se soluciona el redireccionamiento de WhatsApp Web a Facebook?
Utilizá el modo incógnito: abrí una nueva ventana de navegación privada o de incógnito e ingresá a web.whatsapp.com. Esto fuerza a que la página se cargue sin las cookies defectuosas.