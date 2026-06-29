WhatsApp anunció una de las modificaciones más importantes de los últimos años para su servicio de mensajería. La plataforma permitirá crear un nombre de usuario, una función que facilitará el contacto entre personas sin necesidad de compartir el número de teléfono.
WhatsApp permitirá usar nombres de usuario: ya no será obligatorio compartir el número de teléfono
La plataforma comenzó a desplegar la reserva de identificadores únicos. La esperada función busca garantizar una mayor privacidad y llegará de manera gradual a todos los dispositivos durante este año.
La novedad fue confirmada por la cuenta oficial de WhatsApp en redes sociales, que informó que desde esta semana los usuarios ya pueden reservar su nombre de usuario antes del lanzamiento definitivo de la herramienta.
Más privacidad para los usuarios
La incorporación de nombres de usuario apunta a ofrecer una alternativa para quienes desean mantener en reserva su número de teléfono al iniciar una conversación.
De esta manera, será posible identificarse mediante un nombre único, similar a lo que ocurre en otras aplicaciones de mensajería y redes sociales. El número seguirá existiendo, pero dejará de ser el único dato necesario para establecer contacto.
Cómo reservar un nombre
WhatsApp explicó que la reserva puede realizarse en pocos segundos desde la configuración de la aplicación, siempre que el usuario tenga instalada la versión más reciente.
Para acceder a la función hay que ingresar en Configuración > Cuenta > Nombre de usuario. Allí será posible elegir un identificador que quedará reservado para utilizar cuando la función sea habilitada de manera oficial.
Un lanzamiento gradual
La empresa indicó que la posibilidad de reservar nombres de usuario comenzó a desplegarse esta semana y llegará progresivamente a todos los dispositivos compatibles.
El uso de los nombres de usuario estará disponible más adelante durante este año, una vez que concluya el proceso de implementación global de la nueva herramienta.