#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Cambio clave

WhatsApp permitirá usar nombres de usuario: ya no será obligatorio compartir el número de teléfono

La plataforma comenzó a desplegar la reserva de identificadores únicos. La esperada función busca garantizar una mayor privacidad y llegará de manera gradual a todos los dispositivos durante este año.

WhatsApp habilitó la reserva de nombres de usuario para los usuarios de la aplicación. Foto: ReutersWhatsApp habilitó la reserva de nombres de usuario para los usuarios de la aplicación. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

WhatsApp anunció una de las modificaciones más importantes de los últimos años para su servicio de mensajería. La plataforma permitirá crear un nombre de usuario, una función que facilitará el contacto entre personas sin necesidad de compartir el número de teléfono.

La novedad fue confirmada por la cuenta oficial de WhatsApp en redes sociales, que informó que desde esta semana los usuarios ya pueden reservar su nombre de usuario antes del lanzamiento definitivo de la herramienta.

Se busca acercar progresivamente WhatsApp a la lógica de las redes socialesLa nueva función permitirá iniciar conversaciones sin compartir el número de teléfono.

Más privacidad para los usuarios

La incorporación de nombres de usuario apunta a ofrecer una alternativa para quienes desean mantener en reserva su número de teléfono al iniciar una conversación.

De esta manera, será posible identificarse mediante un nombre único, similar a lo que ocurre en otras aplicaciones de mensajería y redes sociales. El número seguirá existiendo, pero dejará de ser el único dato necesario para establecer contacto.

Cómo reservar un nombre

WhatsApp explicó que la reserva puede realizarse en pocos segundos desde la configuración de la aplicación, siempre que el usuario tenga instalada la versión más reciente.

FILE PHOTO: A teenager poses for a photo while holding a smartphone in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoLa herramienta comenzará a implementarse de manera gradual durante este año. Foto: Reuters

Para acceder a la función hay que ingresar en Configuración > Cuenta > Nombre de usuario. Allí será posible elegir un identificador que quedará reservado para utilizar cuando la función sea habilitada de manera oficial.

Un lanzamiento gradual

La empresa indicó que la posibilidad de reservar nombres de usuario comenzó a desplegarse esta semana y llegará progresivamente a todos los dispositivos compatibles.

El uso de los nombres de usuario estará disponible más adelante durante este año, una vez que concluya el proceso de implementación global de la nueva herramienta.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
WhatsApp

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro