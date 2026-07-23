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Hallaron a una mujer asesinada en Merlo y su pareja murió tras arrojarse al tren

El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de una vivienda de Merlo y la Justicia intenta reconstruir la secuencia del hecho, que fue caratulado como un femicidio seguido de suicidio.

La Policía relevó cámaras para reconstruir la secuencia del hecho.La Policía relevó cámaras para reconstruir la secuencia del hecho.
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Una mujer de 50 años fue encontrada sin vida este jueves dentro de una vivienda de la localidad bonaerense de Merlo. La principal hipótesis judicial sostiene que fue víctima de un femicidio cometido por su pareja, quien horas después murió tras arrojarse al paso de una formación del tren Sarmiento.

El caso quedó a cargo de la Justicia, que busca reconstruir la secuencia de los hechos y determinar cómo ocurrió el crimen.

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El cuerpo fue hallado por un familiar

El hallazgo ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Formosa al 1500, adonde acudió personal de la Comisaría 1ª de Merlo tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona fallecida.

Al ingresar, los efectivos encontraron el cuerpo de una mujer de 50 años, tendido boca arriba sobre el piso. La víctima presentaba una chalina alrededor del cuello, golpes en el rostro y no tenía signos vitales.

Peritos trabajaron en la vivienda donde fue encontrada la víctima.Peritos trabajaron en la vivienda donde fue encontrada la víctima.

Según la investigación, la primera persona en encontrarla fue su cuñada, quien llegó al domicilio luego de ser informada de que su hermano de 32 años, había fallecido tras arrojarse a las vías del tren. Al ingresar a la vivienda descubrió el cuerpo y dio aviso a la Policía.

La principal hipótesis

De acuerdo con los primeros testimonios, durante la noche anterior varios vecinos habrían escuchado gritos y una fuerte discusión entre la pareja.

Mientras avanzaban las tareas periciales en la vivienda, las autoridades confirmaron que el hombre fallecido en las vías del ferrocarril Sarmiento, en el ramal Merlo-Once, era la pareja de la víctima.

Ante estos elementos, la fiscal Rueda, de la UFI N.º 12 de Morón, dispuso que la causa sea investigada como un femicidio seguido de suicidio y ordenó la realización de la autopsia.

La Fiscalía busca reconstruir lo ocurrido

Peritos, personal policial y efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) trabajaron en la escena del hecho y comenzaron el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de la pareja antes del crimen.

Además, la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo informó que no existían denuncias previas por violencia de género entre Salcedo y Cuello.

La investigación continúa con distintas medidas ordenadas por la Fiscalía para esclarecer las circunstancias del hecho y confirmar la secuencia de lo sucedido.

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