Tribunales de Santa Fe

La extorsión a un empresario entra en su tramo final con un nuevo juicio abreviado

El tercer implicado admitió su responsabilidad y fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Como llevaba varios meses detenido con prisión preventiva, el juez ordenó su inmediata libertad. Sólo resta definir la situación del empresario uruguayo acusado de haber ideado la maniobra.