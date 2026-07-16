El derrame de sustancias químicas peligrosas durante su transporte representa uno de los escenarios que requieren una respuesta inmediata por parte de los organismos de emergencia.
Derrame de ácido nítrico en Córdoba: qué ocurrió y cómo fue el operativo para controlar la emergencia
El derrame de cerca de 1.000 litros de ácido nítrico desde un camión en Villa María movilizó a bomberos, Defensa Civil y otros organismos. El caso mostró cómo se aplican los protocolos previstos para este tipo de emergencias y por qué la rápida intervención resulta clave para reducir riesgos.
Uno de esos casos ocurrió en la ciudad cordobesa de Villa María, donde un camión que trasladaba ácido nítrico sufrió la rotura de uno de sus contenedores y derramó aproximadamente 1.000 litros del producto sobre la vía pública.
La situación permitió observar cómo funcionan los protocolos diseñados para contener este tipo de incidentes y minimizar sus consecuencias para la población y el ambiente.
Cómo fue el operativo para contener el derrame
El episodio ocurrió en la intersección de la calle Paraguay y la colectora de la avenida Perón, en el barrio Las Playas de Villa María. Tras detectarse la pérdida del producto, se activó un operativo conjunto del que participaron Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal municipal y fuerzas de seguridad.
Las primeras tareas estuvieron orientadas a identificar la magnitud del derrame, delimitar un perímetro de seguridad y evaluar si existía riesgo para los vecinos.
Debido a las características del ácido nítrico, las autoridades analizaron inicialmente la posibilidad de evacuar viviendas cercanas. Sin embargo, luego de monitorear la situación y medir las condiciones ambientales, determinaron que esa medida no era necesaria.
Como medida preventiva, personal de Defensa Civil recorrió la zona para informar a los residentes y recomendó permanecer en el interior de las viviendas con puertas y ventanas cerradas mientras se desarrollaban los trabajos.
La circulación vehicular y peatonal también fue restringida para facilitar las tareas de los equipos especializados. Posteriormente, el ácido fue contenido mediante la utilización de arena y tierra aportadas por el Corralón Municipal, materiales que permitieron absorber la sustancia y avanzar con su neutralización antes de la limpieza definitiva del sector.
Finalizado el operativo, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni fue necesario evacuar el barrio, un resultado atribuido a la rápida activación de los protocolos y al trabajo coordinado entre los distintos organismos de respuesta.
Qué riesgos presenta el ácido nítrico
El ácido nítrico es un compuesto químico ampliamente utilizado en procesos industriales, especialmente para la fabricación de fertilizantes, explosivos, productos farmacéuticos, colorantes y diferentes sustancias químicas. Debido a su elevada capacidad corrosiva, su almacenamiento y transporte están regulados mediante normas específicas de seguridad.
El contacto directo con este producto puede provocar quemaduras en la piel y lesiones oculares, mientras que la inhalación de sus vapores puede irritar las vías respiratorias. Por ese motivo, cuando ocurre un derrame, los protocolos priorizan el aislamiento del área, el uso de equipos de protección personal y la intervención de personal capacitado para evitar una mayor dispersión del producto.
Los especialistas en manejo de materiales peligrosos explican que los primeros minutos son determinantes para reducir el impacto de un incidente de estas características.
La identificación de la sustancia, la delimitación del perímetro de seguridad, la evaluación de la dirección del viento y la utilización de materiales adecuados para contener el derrame forman parte de las acciones previstas en este tipo de emergencias.
El caso ocurrido en Villa María constituye un ejemplo de la importancia de esos procedimientos. La actuación coordinada de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal municipal y fuerzas de seguridad permitió controlar la situación sin que se registraran personas afectadas ni daños de mayor magnitud.
Si bien los derrames de sustancias peligrosas no son habituales, los organismos especializados señalan que el transporte de productos químicos requiere controles permanentes sobre los envases, las condiciones de carga y el estado de los vehículos. También destacan la necesidad de contar con planes de respuesta rápida para actuar de manera coordinada cuando se produce un incidente.
Más allá del hecho puntual, el operativo desarrollado en Villa María dejó una enseñanza que trasciende el episodio: la prevención, la planificación y la aplicación de protocolos específicos son herramientas fundamentales para disminuir los riesgos asociados al transporte de materiales peligrosos y proteger tanto a la población como al ambiente cuando ocurre una emergencia química.