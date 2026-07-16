En Villa María

Derrame de ácido nítrico en Córdoba: qué ocurrió y cómo fue el operativo para controlar la emergencia

El derrame de cerca de 1.000 litros de ácido nítrico desde un camión en Villa María movilizó a bomberos, Defensa Civil y otros organismos. El caso mostró cómo se aplican los protocolos previstos para este tipo de emergencias y por qué la rápida intervención resulta clave para reducir riesgos.