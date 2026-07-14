Un intento de robo terminó frustrado en la ciudad de Córdoba gracias al monitoreo permanente del sistema de cámaras de seguridad. Un operador del 911 detectó a un hombre que manipulaba un equipo de aire acondicionado instalado en el exterior de un local comercial y dio aviso de inmediato a la Policía.
Insólito: quiso robar caños de un aire acondicionado y quedó detenido
Un hombre fue detenido en barrio Altos de General Paz, en la ciudad de Córdoba, luego de ser detectado por un operador del sistema de videovigilancia 911 mientras sustraía caños de cobre de un equipo de aire acondicionado instalado en un comercio.
El episodio ocurrió en barrio Altos de General Paz. Desde la central de monitoreo advirtieron una actitud sospechosa del individuo, que se encontraba desarmando la unidad con el objetivo de extraer piezas de cobre, un material cuyo robo se ha vuelto frecuente por su valor de reventa.
A partir de la alerta, un móvil policial se dirigió rápidamente hasta el lugar señalado. Al arribar, los efectivos sorprendieron al sospechoso mientras continuaba manipulando el aire acondicionado, por lo que procedieron a reducirlo y detenerlo.
La intervención policial
Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron diez tramos de caño de cobre que el hombre ya había retirado del equipo. El material quedó a disposición de la Justicia como parte de la investigación iniciada tras el intento de robo.
La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad y posteriormente difundida por la Policía de Córdoba a través de sus canales oficiales. En las imágenes se observa el seguimiento realizado por el operador del 911 y la rápida llegada de los efectivos al comercio.
La intervención permitió evitar que el sospechoso escapara con los elementos sustraídos y redujo los daños que podría haber sufrido el sistema de climatización del local, cuyo funcionamiento quedó afectado por el desmantelamiento parcial.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del detenido ni informaron si posee antecedentes penales. La causa quedó en manos de la Justicia, que determinará la situación procesal del acusado.
El cobre, un blanco frecuente
En los últimos años, el robo de cobre se convirtió en una modalidad delictiva cada vez más habitual en distintas ciudades del país. El metal es buscado por su cotización y suele comercializarse de manera ilegal luego de ser extraído de instalaciones eléctricas, equipos de aire acondicionado, obras en construcción y tendidos de servicios.
Este tipo de hechos no solo provoca pérdidas económicas a comerciantes y particulares, sino que también genera importantes inconvenientes por los daños ocasionados en los equipos afectados, cuyo costo de reparación suele ser elevado.
Desde la Policía de Córdoba destacaron que el monitoreo de las cámaras urbanas resulta una herramienta clave para detectar delitos en tiempo real y coordinar una rápida respuesta de las patrullas que se encuentran en la zona.
En esta oportunidad, la intervención conjunta entre el operador del 911 y los efectivos que acudieron al lugar permitió frustrar el robo y recuperar los caños de cobre que ya habían sido extraídos del equipo de aire acondicionado.