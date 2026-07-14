Córdoba

Insólito: quiso robar caños de un aire acondicionado y quedó detenido

Un hombre fue detenido en barrio Altos de General Paz, en la ciudad de Córdoba, luego de ser detectado por un operador del sistema de videovigilancia 911 mientras sustraía caños de cobre de un equipo de aire acondicionado instalado en un comercio.