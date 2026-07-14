Santiago Herrero, el adolescente de 15 años que fue atacado en la provincia de Córdoba, continúa internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba con asistencia respiratoria mecánica y bajo coma inducido.
Tres detenidos por la golpiza a un joven que sigue internado en Villa Carlos Paz
Santiago Herrero permanece internado con respirador y bajo coma inducido tras la agresión sufrida en Villa Serrana. Por el ataque, tres jóvenes fueron detenidos.
Su madre, María, informó que el estado de salud del joven se mantiene estable y explicó que los médicos intentan reducir la sedación de manera progresiva. Sin embargo, cuando el organismo del adolescente presenta signos de mayor actividad, el procedimiento debe suspenderse para evitar complicaciones.
La evolución del adolescente
El hecho ocurrió el jueves 9 de julio, cuando Santiago caminaba junto a un amigo por una zona céntrica de Villa Serrana y fue sorprendido por un grupo de personas que lo atacó por la espalda.
Desde entonces permanece internado bajo observación médica. Según contó su madre, uno de los datos positivos de la evolución es que el joven ya no presenta inflamación cerebral.
Además, indicó que actualmente no recibe medicación, aunque continúa con respirador y en coma inducido como parte del tratamiento.
Tres jóvenes detenidos
En las últimas horas, tres jóvenes fueron detenidos como presuntos responsables de la agresión. Entre ellos hay dos menores de edad.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informaron que las detenciones se concretaron luego del análisis de imágenes registradas por cámaras públicas y privadas, junto con otras pruebas incorporadas a la investigación.
El avance de la causa fue posible mediante el trabajo conjunto entre la Fiscalía de Feria, la Unidad Judicial de la ciudad y la Policía de la Provincia de Córdoba.
La investigación
Mientras Santiago continúa con su recuperación, la Justicia avanza para determinar las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.
Las autoridades continúan analizando las evidencias reunidas para reconstruir la secuencia de hechos y definir la situación procesal de los detenidos. La familia del adolescente sigue acompañando su evolución mientras espera nuevos avances en su estado de salud.