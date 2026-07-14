Un sacerdote de Entre Ríos será llevado a juicio acusado de haber instalado una conexión eléctrica irregular en el portón de su casa, la cual habría provocado una descarga que dejó gravemente herido a un chico de 12 años.
Entre Ríos: un cura irá a juicio por una conexión eléctrica que hirió a un menor
El cura César Schmidt enfrenta una causa por tentativa de homicidio tras el hecho en el que un adolescente de 12 años sufrió graves lesiones al tocar el portón de una vivienda.
Se trata de César Schmidt, quien fue imputado por el delito de tentativa de homicidio luego del episodio ocurrido el pasado 7 de marzo en la ciudad de Paraná.
Graves lesiones
La víctima, identificada como Esteban Bogado, resultó herida luego de entrar en contacto con el portón de la vivienda del sacerdote.
Como consecuencia de la descarga eléctrica, el adolescente sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo, entre ellas las extremidades y la zona temporal derecha. Debido a la gravedad de las heridas, permaneció varios días internado en terapia intensiva.
Durante la investigación, se comenzaron a analizar las circunstancias que rodearon el hecho y el origen de la instalación eléctrica que habría provocado la descarga.
La investigación
Según los avances de la causa, Schmidt habría colocado tiempo atrás una conexión eléctrica desde un tomacorriente de su vivienda hacia un tejido metálico, con el objetivo de reforzar la seguridad del lugar.
La fiscal Patricia Yedro, a cargo de la investigación, incorporó al expediente pericias realizadas por ENERSA, la empresa encargada de la distribución eléctrica en la provincia.
De acuerdo con esos informes, la instalación habría sido realizada por el propietario de la vivienda y no se habría tratado de un desperfecto de la red eléctrica. Los investigadores señalaron que el sistema representaba una “fuente permanente de energía altamente riesgosa y apta para producir la muerte”.
La causa llegará a juicio
Además de los informes técnicos, la fiscalía incorporó documentación médica sobre las lesiones sufridas por el adolescente.
El parte médico indicó que Bogado presentó heridas en la pierna izquierda, el muslo, la región inguinal, la palma de la mano izquierda y la zona temporal derecha. Con esos elementos, la fiscalía decidió elevar la causa a juicio bajo la acusación de tentativa de homicidio.
La querella y el Ministerio Público Fiscal solicitarán una condena de seis años y medio de prisión efectiva, mientras que la defensa del sacerdote buscará la absolución. El proceso judicial deberá determinar las responsabilidades en torno al hecho y las circunstancias que llevaron a que el adolescente resultara gravemente herido.