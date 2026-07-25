El rápido accionar de la propietaria de un autoservicio y de su hijo evitó que un principio de incendio provocara mayores daños en un comercio de la ciudad de Vera.
Un principio de incendio en un autoservicio fue controlado por la dueña y su hijo
El hecho ocurrió durante la noche del viernes en un comercio ubicado en la esquina de Sarmiento y España. El foco ígneo habría comenzado de manera accidental y no se registraron personas heridas.
El episodio se registró alrededor de las 23.30 del viernes en el Autoservicio La Familia, ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y España. Hasta allí acudió una dotación de Bomberos Zapadores tras ser alertada sobre un foco ígneo en el interior del local.
Al ingresar al inmueble por una puerta de garaje, los efectivos fueron recibidos por la dueña del comercio, una mujer de 70 años identificada por sus iniciales A.M.B., quien relató que instantes antes había encendido un sahumerio.
Según explicó, esa habría sido la causa que originó el fuego al alcanzar unos trapos de piso que se encontraban sobre una estantería metálica.
Inspección
La mujer señaló además que, con la colaboración de su hijo, de 48 años, logró extinguir las llamas antes de la llegada de los bomberos, evitando que el incendio se propagara hacia otros sectores del negocio.
Una vez controlada la situación, el personal de Bomberos Zapadores realizó una inspección exhaustiva del inmueble para descartar la existencia de nuevos focos o riesgos de reignición. La revisión arrojó resultados negativos.
En el procedimiento también participaron efectivos de la Comisaría Regional XIX y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT). Tras verificar que no existían riesgos adicionales, los bomberos dieron por finalizada la intervención poco después de la medianoche.