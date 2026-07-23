Infierno en el verano europeo

Incendios fuera de control obligan a evacuar a miles de personas en Francia, España e Italia

Tres bomberos fallecieron en cumplimiento del deber en las últimas 48 horas. El avance de las llamas devora miles de hectáreas en zonas turísticas clave como la Costa Azul y la región de Burdeos. Hay alerta máxima por el impacto ambiental y sanitario.