Un panorama desolador y dramático mantiene en vilo al estado norteamericano de Virginia Occidental. Tras el paso de un violento frente de tormentas que afectó a la región centro de los Apalaches y el valle de Ohio, las copiosas precipitaciones caídas en un lapso inferior a las seis horas provocaron el desborde absoluto de ríos y arroyos, sumergiendo a pueblos enteros bajo una masa de lodo y agua.
Violento temporal: inundaciones históricas y alerta por tornados en Virginia Occidental
Las lluvias torrenciales acumularon más de 18 centímetros de agua en pocas horas. El gobernador Patrick Morrisey declaró el estado de emergencia en los 55 condados ante un escenario devastador que obligó a desplegar a la Guardia Nacional.
La magnitud de la catástrofe forzó a las autoridades a dictar la emergencia climática en todo el territorio estadual, mientras los equipos de rescate multiplican sus esfuerzos a contrarreloj para asistir a las familias damnificadas.
A este escenario crítico se sumó la alerta extrema por la formación de tornados, lo que forzó a las autoridades a dictar la emergencia climática en todo el territorio, mientras los equipos de rescate multiplican sus esfuerzos a contrarreloj.
Un registro que superó al histórico temporal de 1985
El fenómeno meteorológico no dio tregua. La ferocidad del agua avanzó con una velocidad inusitada que impidió cualquier tipo de contención. En localidades como Buckhannon, situadas en el condado de Upshur, los registros hidrológicos encendieron todas las alarmas comunitarias: el medidor del arroyo Sand Run superó la marca histórica de 3,23 metros, pulverizando el fatídico récord de 2,53 metros registrado durante las trágicas inundaciones del año 1985. De acuerdo con los archivos oficiales, es la primera vez en 80 años que la zona ingresa en una fase de inundación "mayor" de semejante envergadura.
La violencia de la corriente y la ferocidad del viento quedó registrada en decenas de filmaciones caseras que los propios vecinos compartieron a través de las redes sociales. En ellas se observa cómo el torrente de agua color marrón arrastra a su paso cobertizos enteros, cuatriciclos, vehículos particulares e incluso genera la colisión de estructuras habitacionales móviles. "Todo ocurrió de forma repentina. He visto grandes crecidas aquí en mis 35 años de servicio, pero nunca presencié algo con esta magnitud de destrucción", describió consternada la comisionada del condado de Lewis, Agnes Quinn Queen, en diálogo con medios internacionales.
Operativos a contrarreloj y cortes totales de servicios
Las principales líneas de emergencias se vieron saturadas ante la infinidad de llamados desesperados por parte de ciudadanos atrapados en los techos de sus casas y en vehículos que flotaban a la deriva. Ante la gravedad de la situación, el gobernador Patrick Morrisey firmó un decreto de emergencia que abarca a la totalidad de los 55 condados del estado, permitiendo la movilización inmediata de más de un centenar de efectivos de la Guardia Nacional y el despliegue de helicópteros de salvataje.
Las fuerzas de seguridad y los cuerpos de bomberos debieron emplear lanchas rápidas para trasladarse de propiedad en propiedad en los sectores más críticos, llegando al extremo de perforar los techos de los altillos de las viviendas para rescatar a familias enteras que habían quedado atrapadas por el agua.
Asimismo, las copiosas lluvias provocaron socavones en la vía pública, la destrucción total de puentes vecinales y el anegamiento completo de importantes rutas e instalaciones comerciales, incluyendo grandes cadenas hoteleras y supermercados que sufrieron la invasión del barro en sus salones de atención.
A la par de la catástrofe habitacional, los servicios básicos colapsaron por completo. Miles de usuarios permanecen sin suministro eléctrico en distritos como Pleasants y Doddridge debido a la caída de postes y daños en las subestaciones de energía. Las autoridades instaron a los ciudadanos a no transitar las rutas secundarias y a buscar terrenos elevados de manera inmediata, en tanto los centros de evacuados ya albergan a centenares de personas que lo perdieron todo. Hasta el momento, y a pesar de la magnitud del impacto, los relevamientos oficiales no han confirmado víctimas fatales ni civiles reportados como desaparecidos de manera formal, concentrando el foco operativo en asegurar las zonas de resguardo.