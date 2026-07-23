Desastre en Estados Unidos

Violento temporal: inundaciones históricas y alerta por tornados en Virginia Occidental

Las lluvias torrenciales acumularon más de 18 centímetros de agua en pocas horas. El gobernador Patrick Morrisey declaró el estado de emergencia en los 55 condados ante un escenario devastador que obligó a desplegar a la Guardia Nacional.