El circuito de la Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos de las Cataratas del Iguazú, fue cerrado de manera preventiva debido al incremento del caudal del río Iguazú.
Cataratas del Iguazú: cerraron la Garganta del Diablo por la crecida del río y qué pueden hacer los turistas
La medida preventiva fue adoptada por el aumento del caudal del río Iguazú y busca proteger a visitantes, trabajadores e infraestructura. El Parque Nacional Iguazú continúa abierto y los circuitos Superior e Inferior permanecen habilitados, aunque se recomienda consultar el estado de los recorridos antes de viajar.
La decisión fue comunicada por las autoridades del Parque Nacional Iguazú y comenzó a regir durante la tarde del miércoles, en un contexto de aumento sostenido del nivel del río asociado a las lluvias registradas en la cuenca.
La medida busca resguardar la seguridad de los visitantes, el personal que trabaja en el área y la infraestructura turística.
El cierre no implica la suspensión total de las visitas a las Cataratas. El Parque Nacional Iguazú continúa abierto al público y, según la información disponible, los circuitos Superior e Inferior permanecen habilitados.
De esta manera, quienes tengan previsto visitar el destino pueden continuar con su recorrido, aunque deberán tener en cuenta que uno de los sectores más visitados del área permanece temporalmente fuera del circuito turístico.
Por qué cerraron la Garganta del Diablo y qué se sabe sobre la crecida
La decisión de cerrar el circuito se tomó a partir del monitoreo del comportamiento del río Iguazú y del aumento de su caudal. Las lluvias registradas durante los últimos días en la región provocaron una crecida que llevó a las autoridades a activar los protocolos preventivos habituales para este tipo de situaciones.
El cierre tiene como principal objetivo evitar que turistas y trabajadores queden expuestos a condiciones que puedan representar un riesgo. El incremento del caudal puede afectar las condiciones de circulación y seguridad en las pasarelas que conducen hasta uno de los puntos más importantes del área de Cataratas.
Según la información difundida por medios de la región, el caudal llegó a superar los 8.000 metros cúbicos por segundo durante la evolución de la crecida. El Territorio informó que las mediciones llegaron a registrar unos 8.190 metros cúbicos por segundo, en un contexto en el que el río había incrementado su caudal en varios millones de litros por segundo en pocas horas.
El comportamiento del río es seguido de manera permanente por los organismos responsables del área protegida y por las entidades que realizan el monitoreo hidrológico. La evolución de las condiciones será determinante para establecer cuándo podrá volver a habilitarse el recorrido hacia la Garganta del Diablo.
Este tipo de cierres preventivos no implica necesariamente que el circuito vaya a permanecer inhabilitado durante un período prolongado. La reapertura dependerá de la evolución del caudal y de la evaluación de las condiciones de seguridad de las pasarelas y de la infraestructura.
En situaciones anteriores de crecida, las autoridades también dispusieron restricciones temporales en este sector y mantuvieron habilitados otros recorridos del Parque Nacional. El protocolo busca anticiparse a posibles inconvenientes y priorizar la seguridad antes de que las condiciones del río puedan afectar el normal funcionamiento del circuito.
Por ese motivo, quienes tengan una visita programada para los próximos días deben tener en cuenta que el estado del circuito puede modificarse de acuerdo con el comportamiento del río. La recomendación es verificar la información oficial antes de trasladarse hasta el parque y no asumir que todos los recorridos estarán disponibles durante la jornada.
Qué pueden hacer los turistas que tenían previsto visitar las Cataratas
El cierre de la Garganta del Diablo no significa que quienes hayan planificado una visita deban cancelar automáticamente su viaje. El Parque Nacional Iguazú continúa abierto y los circuitos Superior e Inferior siguen siendo alternativas disponibles para recorrer el área de Cataratas, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.
Para quienes ya están en Puerto Iguazú o tienen previsto viajar en los próximos días, la principal recomendación es consultar el estado de los circuitos antes de salir. Esto permitirá saber si existen modificaciones en los recorridos y evitar traslados innecesarios.
También es importante considerar que el cierre de la Garganta del Diablo puede generar una mayor concentración de visitantes en los circuitos que permanecen abiertos. Por eso, quienes decidan ingresar al Parque Nacional deberían organizar la visita con tiempo y contemplar posibles demoras en los accesos y en los recorridos.
Una buena alternativa es consultar primero los canales oficiales del Parque Nacional Iguazú y de la concesionaria del Área Cataratas para conocer las condiciones actualizadas. La información sobre la reapertura de la Garganta del Diablo será comunicada cuando las condiciones permitan garantizar una visita segura.
Además, quienes tengan reservas de alojamiento, excursiones o traslados vinculados específicamente con el circuito cerrado deberían comunicarse con los prestadores antes de modificar sus planes. El cierre preventivo afecta a un sector concreto del Parque Nacional, por lo que no necesariamente implica la suspensión de todas las actividades turísticas de la zona.
Para los visitantes que igualmente decidan recorrer el área, es recomendable utilizar calzado cómodo y adecuado para caminar, llevar agua y consultar las condiciones meteorológicas previstas. En un escenario de lluvias o alta humedad, también puede ser útil contar con ropa impermeable y proteger dispositivos electrónicos como teléfonos celulares y cámaras.
La situación puede cambiar rápidamente debido a la dinámica del río. Por eso, la información que resulta válida al momento de organizar una visita puede modificarse horas después. La recomendación más importante para los turistas es no intentar acceder a sectores cerrados ni acercarse a zonas restringidas y respetar las indicaciones del personal del Parque Nacional.
El cierre de la Garganta del Diablo se mantendrá mientras las autoridades evalúen que las condiciones del río y de la infraestructura no permiten garantizar una visita segura. Mientras tanto, el Parque Nacional Iguazú continúa recibiendo visitantes y ofrece otros circuitos habilitados para quienes quieran conocer las Cataratas.