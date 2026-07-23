Turismo

Cataratas del Iguazú: cerraron la Garganta del Diablo por la crecida del río y qué pueden hacer los turistas

La medida preventiva fue adoptada por el aumento del caudal del río Iguazú y busca proteger a visitantes, trabajadores e infraestructura. El Parque Nacional Iguazú continúa abierto y los circuitos Superior e Inferior permanecen habilitados, aunque se recomienda consultar el estado de los recorridos antes de viajar.