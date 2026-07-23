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Napoli presentó su nueva camiseta con un homenaje a La Boca y al vínculo con Argentina

El club italiano lanzó la camiseta alternativa para la temporada 2026/27 con una campaña filmada en Buenos Aires y referencias a la inmigración italiana, Diego Maradona y el barrio de La Boca.

El Napoli presentó su camiseta alternativa para la temporada 2026/27 durante el año de su centenario.El Napoli presentó su camiseta alternativa para la temporada 2026/27 durante el año de su centenario.
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El Napoli presentó este miércoles su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27 con una campaña realizada íntegramente en Buenos Aires. El lanzamiento pone el foco en los napolitanos que emigraron a la Argentina y en el vínculo histórico entre ambas comunidades.

La presentación se enmarca en el año del centenario del club y fue desarrollada junto a EA7, la marca deportiva de Giorgio Armani que viste al conjunto italiano.

El Napoli presentó su camiseta alternativa para la temporada 2026/27 durante el año de su centenario.El Napoli presentó su camiseta alternativa para la temporada 2026/27 durante el año de su centenario.

Un recorrido por Buenos Aires

El video promocional fue grabado en algunos de los sitios más emblemáticos de la capital argentina, entre ellos La Boca, Caminito, el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y Plaza de Mayo.

También incluye imágenes de "La Boca 5.0", una instalación artística de Alfredo Segatori que reinterpreta los tradicionales conventillos donde, desde fines del siglo XIX, se asentaron miles de inmigrantes italianos.

El Napoli presentó su camiseta alternativa para la temporada 2026/27 durante el año de su centenario.El Napoli presentó su camiseta alternativa para la temporada 2026/27 durante el año de su centenario.

El homenaje a la identidad napolitana

Desde el club explicaron que la camiseta está dedicada a los napolitanos que viven lejos de su ciudad, pero mantienen vivas sus tradiciones e identidad.

El Napoli destacó que ese sentimiento de pertenencia encontró en la Argentina una de sus expresiones más fuertes, alimentado por la inmigración y fortalecido con el legado de Diego Armando Maradona.

El Napoli presentó su camiseta alternativa para la temporada 2026/27 durante el año de su centenario.El Napoli presentó su camiseta alternativa para la temporada 2026/27 durante el año de su centenario.

Cómo es la nueva camiseta

La nueva camiseta alternativa presenta una base blanca con detalles en el tradicional celeste del Napoli. En el pecho incorpora un gráfico con el perfil del golfo de Nápoles y la silueta del Vesubio, uno de los símbolos de la ciudad.

En la parte posterior del cuello aparece la inscripción "Partenopei", mientras que la versión oficial incorpora tecnología NFC en el parche "Authentic", que permitirá acceder a contenidos exclusivos del club.

La prenda estará disponible desde este miércoles en las tiendas oficiales del Napoli y llegará a los comercios autorizados a partir del 24 de julio.

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