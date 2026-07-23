De la “ayuda” al “perjuicio”

De aquella “mano blanca” en Qatar a esta “mano negra” en New Jersey

El fútbol tiene esto: a veces sana y a veces envenena. Los disparates que se escuchan en torno a lo que pasó el domingo en la final entre Argentina y España, sinceramente son escalofriantes y propio de mentes dispuestas a creer que todo es complot y conspiración.