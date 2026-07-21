Lionel Scaloni regresó al país junto a la delegación argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026 y se refirió por primera vez a la polémica generada por la bandera de las Islas Malvinas que los jugadores desplegaron luego de la victoria ante Inglaterra en las semifinales.
Scaloni rompió el silencio sobre la bandera de Malvinas y habló de su futuro en la Selección
El entrenador aseguró que el plantel no recibió cuestionamientos por exhibir la bandera tras la semifinal con Inglaterra. Además, evitó confirmar si continuará después de fin de año.
El entrenador fue abordado por la prensa a su llegada y descartó que el gesto del plantel hubiera generado algún tipo de reproche. "No nos dijeron nada", respondió cuando fue consultado sobre la repercusión que tuvo la imagen durante el torneo.
La respuesta sobre la polémica
En los últimos días, la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" estuvo en el centro del debate político y diplomático. Sin embargo, Scaloni evitó profundizar sobre el tema y se limitó a afirmar que la delegación no recibió observaciones.
También fue consultado por la arenga que Lionel Messi habría dado antes de uno de los partidos y que generó diversas especulaciones en redes sociales. "No sé nada de eso", respondió el director técnico.
El reconocimiento al plantel
Scaloni destacó la entrega de sus dirigidos a lo largo del Mundial y remarcó el compromiso mostrado durante toda la competencia.
"Lo más importante es que los chicos se han brindado al máximo y dieron una muestra de carácter", expresó. Además, aseguró que el mayor legado del ciclo fue la conexión que logró construir el equipo con los hinchas.
El entrenador también valoró el recibimiento que tuvo la delegación al regresar al país. "Fue impresionante y muy lindo. En la derrota también somos nobles", sostuvo.
Sin definiciones sobre su continuidad
El técnico evitó confirmar si seguirá al frente de la Selección una vez que finalice su contrato. Días atrás, tras la derrota en la final frente a España, había señalado que pensaba "cortar" cuando terminara su vínculo.
Antes de tomar una decisión, Scaloni dirigirá a la Argentina en las dos ventanas internacionales previstas para lo que resta del año. Recién después definirá si continuará al frente del seleccionado.
Desde que asumió en 2018, el entrenador condujo a la Albiceleste a la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima, la Copa América 2024 y el Mundial de Qatar 2022.