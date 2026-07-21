El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió este martes a aclarar el alcance de un mensaje que publicó en la red social X y negó haber calificado a la Argentina como un "país bananero". Además, rechazó que el Gobierno haya cuestionado a Lionel Messi o a los jugadores de la Selección por exhibir una bandera con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas durante el Mundial 2026.
Ravier: "Nunca dije que Argentina es un país bananero"
El vocero presidencial aseguró que su publicación en redes sociales fue malinterpretada. También afirmó que el Gobierno no cuestionó a la Selección por la bandera de Malvinas ni al capitán argentino.
Las declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa, luego de la repercusión que generó su publicación y las críticas que recibió desde distintos sectores políticos y en redes sociales.
"Fue una mala interpretación"
Ravier sostuvo que algunos medios interpretaron de manera incorrecta el contenido de su mensaje. "Nunca dije que Argentina es un país bananero; fue una mala interpretación. Señalé que, si lo fuera, nunca podríamos recuperar las Malvinas", afirmó.
El funcionario explicó que su publicación buscaba cuestionar las políticas del kirchnerismo y defender la estrategia del gobierno de Javier Milei para fortalecer la posición internacional del país. También pidió que su mensaje fuera leído "completo" para comprender el sentido de sus expresiones.
La bandera de Malvinas
El vocero volvió a referirse a la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que los jugadores desplegaron tras vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial y descartó que el Ejecutivo hubiera desaprobado ese gesto.
"La visibilización que obtuvo el tema Malvinas en el entorno del Mundial se ha incrementado muchísimo. Una parte del mundo que desconocía el reclamo ahora sabe que existe", sostuvo Ravier durante la conferencia.
La respuesta sobre Messi
Ravier también negó haber cuestionado al capitán argentino por las declaraciones que realizó luego del partido frente a Inglaterra, cuando hizo referencia a la situación económica del país.
"E insisto con esta otra cosa de que yo le cuestioné alguna cosa a Messi: es falso", afirmó el vocero. Además, reiteró que "el Gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores" de la Selección por su accionar durante la Copa del Mundo.