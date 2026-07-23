Los números permiten dimensionar el alcance de la cobertura que El Litoral realizó durante el Mundial 2026. A lo largo de 40 días, el diario puso en marcha un operativo periodístico que reunió a distintas áreas de trabajo para producir contenidos propios destinados a múltiples plataformas.
El Litoral cerró el Mundial 2026 con una cobertura récord de producción propia
Durante 40 días, el diario generó contenidos propios para web, TV, YouTube, redes sociales y fotografía; pensados, producidos y creados por profesionales santafesinos. Las cifras resumen el alcance y el despliegue de esa cobertura especial.
La producción periodística fue uno de los ejes del trabajo. Durante el torneo se publicaron 1.000 notas, de las cuales 700 correspondieron a contenidos deportivos de autor. Ese volumen permitió acompañar el desarrollo de la competencia con información actualizada y producción propia.
El contenido generado exclusivamente para el Mundial alcanzó a 3 millones de usuarios únicos. Esa audiencia fue obtenida únicamente a partir de las publicaciones vinculadas con la cobertura especial desarrollada por El Litoral durante el certamen.
Producción en todas las plataformas
La propuesta informativa también tuvo una fuerte presencia en el plano audiovisual. Los videos de producción propia publicados en YouTube acumularon 700 horas de consumo, sin contabilizar las reproducciones obtenidas por los contenidos en formato Shorts.
Los Shorts registraron 700 mil visualizaciones. En paralelo, la cobertura incluyó 300 publicaciones en redes sociales, donde los contenidos generaron casi un millón de interacciones y visualizaciones durante los 40 días del Mundial. Esos indicadores estuvieron acompañados por un crecimiento sostenido de la comunidad de seguidores en plataformas como Instagram y Facebook.
El trabajo contó con la presencia de dos enviados especiales, Enrique Cruz y Fernando Nicola, y con un equipo integrado por 25 personas. En la cobertura participaron profesionales de web, televisión, redes sociales, fotografía, redacción y áreas técnicas, que trabajaron de manera coordinada a lo largo del torneo.
Además del trabajo diario de publicación, la cobertura demandó una importante producción audiovisual y fotográfica. Ese material acompañó la información generada en cada jornada y formó parte del seguimiento permanente del certamen.
Un despliegue de producción propia
Durante el Mundial se obtuvieron casi 8.000 fotografías propias y se generaron alrededor de dos terabytes de contenido bruto entre imágenes, videos y otros materiales elaborados por el equipo de trabajo.
Todo este material, además, nutrió a los medios regionales pertenecientes a El Litoral, como Sur24, Radio Rafaela, Mirador Provincial y Norte 24.
La producción audiovisual incluyó además 30 programas de televisión y streaming dedicados al seguimiento del torneo. A esa programación se sumaron 16 horas de programas de previa correspondientes a los partidos disputados por la Selección Argentina.
Las cifras reflejan el volumen de trabajo desarrollado por El Litoral durante el Mundial 2026. La producción periodística, el alcance de los contenidos, el despliegue audiovisual y la participación de un equipo multidisciplinario sintetizan una cobertura especial realizada íntegramente con producción propia.