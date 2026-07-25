Un hombre de 44 años fue detenido acusado de encabezar una organización dedicada a la venta de drogas en el asentamiento Ciudad Oculta, ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano. El sospechoso tenía una condena en suspenso y era monitoreado mediante una tobillera electrónica.
Cayó el acusado de abastecer a vendedores de droga en Villa Lugano: tenía tobillera electrónica
El operativo incluyó tres allanamientos en Ciudad Oculta, donde los agentes secuestraron cocaína, marihuana, pasta base y dinero en efectivo durante la investigación judicial.
La investigación, que llevaba adelante la División Antidrogas Zona Sur, derivó en tres allanamientos realizados en la Manzana de la Villa 15, donde los agentes detectaron puntos de comercialización de estupefacientes que funcionarían desde 2025.
Cocaína, marihuana y pasta base
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Nicolás Repetto.
Durante los operativos, los efectivos secuestraron más de un kilo de marihuana, 204 gramos de cocaína y 100 envoltorios con pasta base, además de dinero en efectivo.
En uno de los domicilios allanados fue identificada una mujer y se encontraron dosis de marihuana junto con efectivo. En otro inmueble, los investigadores hallaron pasta base y bolsas con picadura de marihuana.
Acusado de manejar la distribución
Según la investigación, el detenido utilizaba su vivienda como lugar de almacenamiento, resguardo y distribución de sustancias ilícitas destinadas a vendedores que operaban dentro del asentamiento.
Los investigadores señalaron que el hombre estaría al frente de una estructura dedicada al narcomenudeo en la zona y que abastecía a distintos puntos de venta.
Condena en suspenso y tobillera
El detenido ya contaba con antecedentes vinculados al mismo tipo de delito. En 2022 recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por narcomenudeo, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20.
Además, al momento de su arresto llevaba colocada una tobillera electrónica en el marco de una causa por presuntas amenazas relacionadas con una restricción familiar dictada en mayo de 2024.