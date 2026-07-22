Juicio abreviado

Condena para la mujer que dirigía una red narco en Alto Verde y dos cárceles santafesinas

Aceptó una pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo, bajo la modalidad domiciliaria, por haber integrado la organización liderada por el "Pato" Calderón. La investigación reveló que coordinaba el negocio de la droga en tres búnkeres y dos unidades penitenciarias de Las Flores y Coronda.