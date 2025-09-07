Un barra de "La Negrada" entre los detenidos por microtráfico en cárceles santafesinas
Lo detuvo Prefectura Naval en una vivienda del distrito costero. El procedimiento, realizado el miércoles pasado, está relacionado con la requisa en los presidios de Las Flores y la unidad federal de Coronda.
Uno de los detenidos en Alto Verde es un conocido barra de La Negrada. Foto: Prensa PNA
En el marco de una investigación judicial por microtráfico de estupefacientes y asociación ilícita, efectivos de Prefectura Naval Argentina detuvieron el miércoles pasado a Walter Nicolás Filippa, alias “El Rengo”, conocido integrante de la facción disidente de la barrabrava de Colón denominada “La Negrada”.
La aprehensión se produjo durante un allanamiento en el distrito costero de Alto Verde, donde Filippa se encontraba junto a otros dos adultos: una mujer identificada con las iniciales NMC, de 29 años, y un hombre de 30 años, BLBDA, vinculado a un apellido conocido en la zona.
Los allanamientos se concentraron en Alto Verde y otros puntos de la ciudad. Foto: Prensa PNA
En poder del trío, las fuerzas federales incautaron 52 gramos de marihuana, 49 de cocaína (ambos fraccionados para su comercialización), teléfonos celulares, una balanza de precisión y cámaras de seguridad, en lo que podría tratarse de un búnker de drogas.
Filippa no es un desconocido para la Justicia santafesina.
En abril de 2022 fue imputado por asociación ilícita, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad, luego de protagonizar junto a otros barras disturbios en la previa del partido de Copa Libertadores entre Colón y Peñarol, que terminó con policías y un hincha herido. En esa causa, había quedado en prisión preventiva sin plazo.
Operativo amplio
El procedimiento de Alto Verde fue parte de un megaoperativo coordinado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el que se realizaron 12 allanamientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe y requisas en dos unidades penitenciarias: la Cárcel de Las Flores (provincial) y la Unidad Federal N°36 de Coronda.
Hubo requisas en dos unidades penitenciarias: Las Flores y la Cárcel Federal de Coronda. Foto: Archivo
En total, se detuvo a 19 personas, de las cuales seis ya estaban privadas de su libertad en los penales mencionados. El resto fue capturado en domicilios particulares, entre ellos Filippa.
En los demás allanamientos en Alto Verde, también fueron detenidas dos parejas: GAC (34) y JEA (28) -les incautaron una escopeta recortada, una balanza y una planta de marihuana-; y AAN (27) y RAA (29) -con 124 gramos de cocaína, una balanza y 5 celulares-.
Conferencia del MPA
Si bien los allanamientos y requisas se efectuaron el miércoles por la noche, la noticia trascendió a los medios en la mañana del jueves, cuando la Oficina de Prensa del MPA convocó a una conferencia.
Cinco domicilios fueron allanados en Alto Verde. Foto: Prensa PNA
Una operaba dentro y fuera de las cárceles, y la otra exclusivamente dentro del sistema penitenciario. El material estupefaciente era introducido de forma oculta o solapada y luego distribuido entre los internos.
Lo que dejó el operativo
El resultado total de los procedimientos fue el siguiente:
19 personas detenidas
Aproximadamente 500 gramos de cocaína y 650 gramos de marihuana secuestrados
35 teléfonos celulares incautados
Dinero en efectivo por un total estimado de $1.500.000
El operativo fue autorizado por el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia, Distrito Judicial N° 1, a cargo del Dr. Sergio Carraro, y dirigido por la fiscal Urquiza, de Delitos Complejos y el equipo de microtráfico del MPA.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que todo el material incautado fue remitido a la fiscalía que ahora continúa con las actuaciones correspondientes. La investigación, que comenzó formalmente en junio de este año, sigue su curso y no se descarta la participación de más personas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.