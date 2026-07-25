Una mujer de 46 años fue aprehendida este viernes luego de intentar sustraer mercadería de un supermercado ubicado en barrio Candioti Norte, en la ciudad de Santa Fe. La intervención se produjo tras un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertó sobre un arresto civil en el comercio.
Detuvieron a una mujer acusada de intentar robar un perfume en un supermercado de barrio Candioti Norte
La sospechosa fue retenida por empleados del comercio hasta la llegada de la policía. En otro procedimiento, dos hombres fueron aprehendidos cuando presuntamente intentaban sustraer cables del tendido público.
El hecho ocurrió en un local situado sobre calle Chacabuco al 2300. Al arribar, efectivos del Comando Radioeléctrico se entrevistaron con el propietario del supermercado, de 30 años, quien manifestó que la mujer había tomado un perfume de una de las góndolas con intenciones de retirarse sin abonarlo.
Detención civil
Según informaron fuentes policiales, la sospechosa fue retenida por el comerciante y una empleada hasta el arribo del personal policial, que controló la situación y procedió a su aprehensión por el delito de tentativa de hurto.
Tanto la mujer como el perfume recuperado fueron trasladados a la Comisaría 3ª, por razones de jurisdicción. La Fiscalía de turno fue notificada del procedimiento y ordenó las actuaciones correspondientes.
Robo de cables
En otro procedimiento realizado durante la noche del viernes, efectivos del Comando Radioeléctrico detuvieron a dos hombres acusados de intentar sustraer cableado del tendido público en la zona de Aguirre y Chiclana.
La intervención también se inició a partir de un aviso recibido por la Central 911. Al llegar al lugar, los uniformados fueron entrevistados por un vecino que relató haber observado a dos personas vestidas con ropa oscura ocultas detrás de un poste, mientras manipulaban el cableado.
Tras verificar la denuncia, los policías constataron daños en la instalación y localizaron a los sospechosos, quienes fueron aprehendidos en las inmediaciones.
Ambos fueron trasladados a la Comisaría 8ª y quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, mientras continúan las tareas investigativas para determinar el alcance de los daños ocasionados y la posible participación de los detenidos en otros hechos similares.