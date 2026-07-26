En un nuevo despliegue contra el microtráfico de estupefacientes en la región, la Policía de Investigaciones (PDI) junto con grupos tácticos llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
Múltiples allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé para dar un nuevo golpe al narcomenudeo
El operativo fue realizado por la PDI, con apoyo de equipos tácticos de otras unidades regionales. Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, fueron aprehendidos.
El operativo culminó con la detención de cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— acusadas de tenencia de drogas con fines de comercialización, además de la notificación a otros cinco involucrados.
Allanamientos
Los procedimientos fueron ordenados por el juez José Luis García Troiano a solicitud del fiscal Arturo Haidar, al frente de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico (Ufemi).
La ejecución estuvo a cargo de la División Microtráfico de la PDI y contó con un importante despliegue de los Grupos de Irrupción de las Unidades Regionales I, XI y XV, la Policía de Acción Táctica y la Sección Canes.
En la capital provincial, los allanamientos se realizaron en la zona noeste, en barrio Coronel Dorrego: uno en Azcuénaga al 1600 y otros dos en un pasillo de la misma calle pero al 2300.
Las otras dos irrupciones tuvieron lugar en el barrio santotomesino Adelina Oeste, más precisamente en la cuadra de calle San Lorenzo al 4800.
Material incautado
Durante las irrupciones, los efectivos lograron desmantelar puntos clave de acopio y venta, secuestrando un volumen significativo de material fraccionado y listo para su distribución: 565 envoltorios de cocaína y 46 envoltorios de marihuana.
Por otra parte, incautaron una balanza digital de precisión con restos de sustancia y cuatro paquetes de papel glasé; $ 438.900 en efectivo, 16 teléfonos celulares, una caja fuerte y dos cámaras de videovigilancia con sus tarjetas de memoria; y una réplica de arma de fuego.
Los cuatro aprehendidos quedaron alojados en dependencias de la Unidad Regional I a la espera de las correspondientes audiencias imputativas, mientras que las cinco personas restantes fueron notificadas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Ufemi para profundizar las líneas de investigación existentes.