Microtráfico

Reconquista: derribaron un búnker utilizado para la venta de drogas en el barrio Islas Malvinas

La medida fue autorizada por la Justicia tras un pedido del fiscal Sebastián Galleano. Según la investigación, el inmueble funcionaba de manera sistemática como punto de venta de droga, lugar de consumo y refugio para actividades delictivas.