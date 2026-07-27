Un adolescente de 15 años permanece internado en grave estado luego de protagonizar un accidente con un Honda Fit en San Miguel de Tucumán. La menor que viajaba como acompañante, de la misma edad, falleció tras el impacto.
Un menor conducía un vehículo que chocó y dejó una víctima fatal en Tucumán
El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en San Miguel de Tucumán. Otro adolescente que viajaba en el rodado falleció y el conductor permanece internado en grave estado.
El siniestro se registró en la intersección de avenida Independencia y Juan B. Terán, en la capital tucumana. Según informaron fuentes del caso, el vehículo perdió el control, despistó y terminó impactando contra postes del alumbrado público.
Tras recibir el aviso, personal policial y equipos de emergencia llegaron al lugar y encontraron al conductor dentro del automóvil. El adolescente fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde continúa internado debido a la gravedad de las heridas.
La víctima fatal
En el vehículo también viajaba una adolescente de 15 años, quien no llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto. Producto de la violencia del choque, salió despedida del auto y murió en el lugar.
El hecho generó conmoción en la zona, mientras las autoridades trabajan para reconstruir la mecánica del accidente y determinar las circunstancias que llevaron al menor a estar al mando del vehículo.
Investigan las causas del accidente
Luego del siniestro, efectivos policiales, personal de Criminalística y peritos realizaron tareas en la escena para recolectar pruebas y elementos que permitan avanzar en la investigación.
La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Turno en Feria, que deberá establecer cómo ocurrió el choque y por qué el adolescente conducía el automóvil.
Las imágenes tomadas en el lugar mostraron la magnitud del impacto: el Honda Fit quedó severamente dañado y en la zona quedaron dispersas distintas partes del vehículo que se desprendieron durante la colisión.