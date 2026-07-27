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Un auto perdió el control y chocó contra un domo en Córdoba: una mujer quedó internada

El vehículo circulaba por avenida Colón cuando ocurrió el siniestro. La acompañante sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital de Urgencias.

Una cámara de seguridad registró un fuerte choque durante la madrugada en Córdoba.Una cámara de seguridad registró un fuerte choque durante la madrugada en Córdoba.
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Un violento accidente ocurrido durante la madrugada de este domingo en el barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba, quedó registrado por una cámara de seguridad.

Un Renault Logan perdió el control mientras circulaba por avenida Colón, impactó contra un domo ubicado en el cantero central y luego terminó chocando contra un poste de la vereda. Como consecuencia del siniestro, una de las ocupantes del vehículo fue trasladada a un hospital.

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El recorrido antes del impacto

Según informó la Policía de Córdoba, el conductor del Renault Logan circulaba por la avenida cuando, por causas que todavía no fueron determinadas, perdió el dominio del vehículo.

Tras el despiste, el automóvil impactó contra el dispositivo conocido como “lavarropas”, instalado en el cantero central de la avenida Colón, y continuó su recorrido hasta golpear contra un poste ubicado sobre la vereda.

Una mujer fue trasladada

En el vehículo viajaban cuatro personas: el conductor, dos mujeres y otro hombre. Producto de la fuerza del impacto, una de las acompañantes sufrió politraumatismos.

Personal del servicio de emergencias 107 llegó al lugar para asistir a los ocupantes del auto. Luego de recibir atención inicial, la mujer herida fue derivada al Hospital de Urgencias, donde quedó internada.

Un auto chocó contra un domo en Córdoba y una mujer fue hospitalizada.Un auto chocó contra un domo en Córdoba y una mujer fue hospitalizada.

El accidente quedó registrado

Toda la secuencia fue captada por una cámara ubicada en la zona. Las imágenes muestran cómo el vehículo perdió el control, el momento del choque y la asistencia posterior a las personas involucradas.

La investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron el despiste del automóvil.

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