Un colectivo de la línea 111 y un Peugeot 308 protagonizaron un violento choque este viernes por la mañana en Plaza Italia, en la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia del impacto, dos mujeres que viajaban en el automóvil resultaron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital Fernández.
Buenos Aires: dos mujeres heridas tras un violento choque entre un colectivo y un auto
El impacto ocurrió sobre el carril del Metrobús de la avenida Santa Fe. La conductora del Peugeot sufrió un traumatismo de cráneo y fue internada en el Hospital Fernández.
El siniestro ocurrió sobre el carril del Metrobús de la avenida Santa Fe, a la altura de la calle Darragueyra, donde trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos y personal del SAME para asistir a las víctimas y ordenar la circulación.
Dos mujeres fueron hospitalizadas
En el automóvil viajaban una mujer de aproximadamente 35 años, quien conducía el vehículo, y una acompañante de unos 30 años. Ambas sufrieron politraumatismos y fueron derivadas al Hospital Fernández.
La conductora presentó un fuerte traumatismo de cráneo y quedó internada en el shockroom del centro de salud para recibir atención médica.
Por su parte, el chofer del colectivo resultó ileso y, al momento del accidente, la unidad no transportaba pasajeros.
Cómo fue el accidente
De acuerdo con las primeras versiones, el choque se habría producido por una confusión al momento de realizar un giro con el semáforo en rojo. Además, el colectivo circulaba a velocidad cuando impactó contra el automóvil.
Producto de la violencia del choque, el Peugeot 308 quedó completamente aplastado, mientras que el colectivo terminó con los vidrios delanteros destrozados y serios daños en la parte frontal.
Operativo y tránsito afectado
Tras el impacto, numerosas piezas del automóvil quedaron esparcidas sobre el carril exclusivo del Metrobús.
Como consecuencia del operativo de asistencia y remoción de los vehículos, el tránsito permaneció interrumpido en la zona y las líneas de colectivos que utilizan ese corredor fueron desviadas hasta la finalización de las tareas.