Un siniestro vial ocurrido este lunes por la tarde en una zona céntrica de Mar del Plata dejó dos personas heridas y a una mujer detenida. El hecho se produjo en la intersección de las calles Moreno y Catamarca, donde el automóvil que conducía la mujer, de 54 años, chocó contra otro vehículo y luego terminó sobre la vereda, donde embistió a dos peatones.
Accidente en Mar del Plata: chocó contra otro auto, atropelló a dos peatones y quedó detenida
Una mujer de 54 años protagonizó un siniestro vial en la esquina de Moreno y Catamarca. Tras impactar contra otro vehículo, perdió el control y embistió a un hombre de 52 años y a un adolescente de 15, quienes fueron trasladados a centros de salud. La conductora quedó aprehendida y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.
La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona y las imágenes comenzaron a difundirse posteriormente. El episodio ocurrió durante la tarde del lunes y motivó la intervención de personal policial y de agentes de Tránsito municipal.
Cómo ocurrió el accidente
Según las primeras informaciones incorporadas a la investigación, la conductora circulaba a bordo de un Peugeot 206 cuando, al llegar al cruce de Moreno y Catamarca, se produjo una colisión con un Nissan Tiida.
Las circunstancias exactas que provocaron el primer impacto todavía son materia de investigación. De acuerdo con fuentes citadas por medios locales y nacionales, la mujer habría atravesado la intersección y colisionado contra el otro automóvil. Luego del choque, el Peugeot perdió el control y continuó su trayectoria hacia la vereda.
En ese recorrido, el vehículo embistió a dos personas que se encontraban en las inmediaciones. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 52 años y un adolescente de 15. Una de ellas quedó tendida sobre la calzada como consecuencia del impacto, mientras que la otra sufrió lesiones al ser alcanzada por el automóvil.
El episodio fue registrado por una cámara de seguridad ubicada en la zona. Las imágenes permiten observar parte de la secuencia del choque y la posterior embestida, aunque la investigación deberá determinar con precisión la dinámica del siniestro y las responsabilidades correspondientes.
Tras el impacto, se dio aviso al sistema de emergencias y personal policial se presentó en el lugar. También intervinieron agentes de Tránsito Municipal, que procedieron al secuestro del vehículo.
El hecho ocurrió en una zona de circulación habitual del centro marplatense, en las inmediaciones de una estación de servicio. La presencia de cámaras de seguridad será uno de los elementos que podrán ser considerados por la Justicia para reconstruir lo ocurrido.
La conductora quedó detenida
Las dos personas atropelladas fueron asistidas luego del siniestro. Según informó Noticias Argentinas, ambas presentaron traumatismos de cráneo graves, pérdida de conocimiento y politraumatismos. El hombre de 52 años fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras que el adolescente de 15 años fue derivado a la Clínica Colón de Mar del Plata.
En paralelo, los agentes que intervinieron en el lugar constataron que la conductora no contaba con la documentación habilitante correspondiente. Según trascendió, llevaba consigo un carnet de conducir que sería presuntamente apócrifo, un aspecto que quedó incorporado a la investigación judicial.
La mujer fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia. La Fiscalía interviniente dispuso que fuera trasladada a la Unidad Penal N° 50 de Batán y ordenó notificarla de la formación de una causa por lesiones culposas y presunta falsificación de documento público.
La investigación continuará para establecer cómo se produjo el primer choque, qué circunstancias derivaron en la pérdida de control del vehículo y si existieron otras responsabilidades vinculadas con el siniestro.
Por el momento, las autoridades trabajan con los registros de las cámaras de seguridad, los testimonios recogidos en el lugar y los informes médicos de las personas heridas para reconstruir la secuencia completa del hecho. La situación procesal de la conductora también quedará sujeta al avance de la investigación y a las decisiones que adopte la Justicia.