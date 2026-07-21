Siniestro vial

Accidente en Mar del Plata: chocó contra otro auto, atropelló a dos peatones y quedó detenida

Una mujer de 54 años protagonizó un siniestro vial en la esquina de Moreno y Catamarca. Tras impactar contra otro vehículo, perdió el control y embistió a un hombre de 52 años y a un adolescente de 15, quienes fueron trasladados a centros de salud. La conductora quedó aprehendida y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.