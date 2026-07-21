Un cabo de la Policía Federal Argentina fue asesinado este lunes por la noche durante un violento asalto en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. La víctima fue atacada por dos motochorros que le robaron la motocicleta tras dispararle a quemarropa.
Mataron a un cabo de la Policía Federal para robarle la moto en Loma Hermosa
La víctima fue interceptada por dos delincuentes cuando circulaba por la calle y la secuencia del ataque quedó registrada por cámaras de seguridad.
El ataque ocurrió en plena calle
El hecho se registró sobre la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo. Según la información disponible, el cabo Cristian Alberto Gerez, integrante de la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones, circulaba en su motocicleta cuando fue interceptado por dos delincuentes que también se desplazaban en moto.
En ese momento, el acompañante descendió del vehículo con un arma de fuego para concretar el robo.
La secuencia quedó registrada
Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del ataque. En las imágenes se observa que el efectivo retrocede e intenta extraer su arma reglamentaria para defenderse.
Sin embargo, el delincuente logró arrebatarle un bolso y luego le disparó. Como consecuencia del ataque, el cabo murió en el lugar.
Escaparon con la moto
Tras cometer el crimen, el asaltante tomó la motocicleta de la víctima y huyó junto a su cómplice. Ambos escaparon del lugar y son intensamente buscados por las autoridades.
La investigación quedó a cargo de la Justicia, que busca identificar a los responsables mediante el análisis de las cámaras de seguridad y otras pruebas recolectadas en la escena.