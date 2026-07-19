Investigación judicial

Prisión preventiva para un argentino acusado de realizar gestos racistas en Brasil durante la semifinal del Mundial

Sebastián Fernando Ayala fue declarado prófugo por la Justicia brasileña luego de regresar a Buenos Aires. Está acusado de haber realizado gestos racistas contra un empleado afrobrasileño en un bar de Morro de São Paulo durante el partido entre Argentina e Inglaterra.