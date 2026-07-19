La Justicia de Bahía, Brasil, dictó prisión preventiva contra el turista argentino Sebastián Fernando Ayala, acusado de haber realizado gestos racistas durante la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra en un bar de Morro de São Paulo. El hombre ya regresó a Buenos Aires y fue declarado prófugo por las autoridades brasileñas, según informaron fuentes judiciales citadas por EFE y el portal G1.
Prisión preventiva para un argentino acusado de realizar gestos racistas en Brasil durante la semifinal del Mundial
Sebastián Fernando Ayala fue declarado prófugo por la Justicia brasileña luego de regresar a Buenos Aires. Está acusado de haber realizado gestos racistas contra un empleado afrobrasileño en un bar de Morro de São Paulo durante el partido entre Argentina e Inglaterra.
La medida fue ordenada por el juez Marcelo Lagrota, quien consideró que el episodio representa una “violación a la dignidad humana” y encuadró la conducta en el delito de injuria racial, una figura penal que en Brasil contempla penas de hasta cinco años de prisión.
Según la reconstrucción realizada por la Policía Civil, Ayala habría dirigido gestos de mono hacia un empleado afrobrasileño del restaurante mientras festejaba el triunfo argentino. La secuencia fue registrada por otro trabajador del lugar con su teléfono celular y el video ya forma parte del expediente judicial.
El argentino volvió al país y quedó bajo investigación
Ayala había ingresado a Brasil el 10 de julio y tenía previsto regresar el 19, pero adelantó su vuelo y volvió a la Argentina al día siguiente del episodio. Las cámaras de seguridad del aeropuerto de Salvador permitieron confirmar su salida del país, por lo que la Policía Civil solicitó avanzar con una captura internacional.
La investigación está a cargo de la Comisaría de Cairú, que tomó declaraciones a testigos y al personal del establecimiento donde ocurrió el hecho. La Justicia brasileña analiza ahora los próximos pasos para continuar con el proceso contra el ciudadano argentino.
El juez Lagrota remarcó en su resolución que los gestos racistas “no pueden ser tratados como una broma” y advirtió que minimizar este tipo de situaciones forma parte de los mecanismos que sostienen el racismo estructural.
Antecedentes de argentinos acusados por racismo en Brasil
El caso se suma a otros episodios recientes protagonizados por ciudadanos argentinos en Brasil vinculados a denuncias por expresiones o agresiones racistas. Entre ellos se encuentran la detención de la abogada Agostina Páez en Río de Janeiro por insultos racistas en enero; el arresto de José Luis Haile tras una agresión verbal contra una repartidora en Copacabana; y el procesamiento de Eduardo Emilio Murías en Minas Gerais por mensajes discriminatorios contra un niño afrobrasileño durante un viaje turístico.
Mientras la Policía brasileña evalúa solicitar asistencia internacional para avanzar con la captura de Ayala, la causa continúa bajo análisis de la Justicia de Bahía.