Un ciudadano brasileño que era buscado por la Justicia de su país por una causa de hurto agravado fue detenido en el partido bonaerense de Ituzaingó y quedó a disposición de las autoridades argentinas mientras avanzan los trámites para concretar su extradición.
Detuvieron en Ituzaingó a un brasileño buscado por hurto agravado y será extraditado
El acusado era requerido por la Justicia de Brasil tras una investigación por una maniobra que habría provocado un perjuicio económico de 50 mil dólares. Fue localizado en territorio bonaerense.
El hombre contaba con un pedido de captura internacional emitido por Brasil luego de una investigación por un hecho que habría provocado un importante perjuicio económico a una víctima.
Robo de claves de billeteras virtuales
Según la información oficial, el acusado habría obtenido las claves de acceso a las billeteras virtuales de la víctima y, mediante esa maniobra, habría generado un perjuicio económico estimado en 50 mil dólares.
Tras conocerse la denuncia en su contra, el implicado se habría dado a la fuga, por lo que la Justicia brasileña inició las gestiones para localizarlo y solicitó su captura a nivel internacional.
A partir de esa medida, organismos de seguridad de ambos países comenzaron a intercambiar información para establecer su posible ubicación.
Operativo conjunto
La búsqueda estuvo a cargo de agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina y personal de la Oficina Central Nacional Buenos Aires de Interpol PFA.
Las tareas se desarrollaron en el marco del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (El Pacto 2.0), con intercambio de datos clave junto con la Oficina Central Nacional de Interpol Brasilia.
Además, participaron efectivos de la Unidad de Apoyo a las Investigaciones sobre Prófugos (FIS) de Interpol, quienes colaboraron en las tareas destinadas a ubicar al ciudadano extranjero.
La detención se realizó en Ituzaingó
Como resultado de las investigaciones, las autoridades lograron establecer que el hombre se encontraba alojado en un domicilio del partido bonaerense de Ituzaingó.
Finalmente, el arresto se concretó en la calle Soriano al 1600, donde los efectivos procedieron a detener al acusado, que permanecía prófugo de la Justicia brasileña.
Luego de la captura, el ciudadano extranjero quedó a disposición del juez Juan Manuel Culotta, titular del Juzgado Federal y Correccional N.º 3 del Departamento Judicial de Morón, con intervención de la Secretaría 9, a cargo de Mariana Sioli.
El detenido continuará bajo custodia mientras avanzan las actuaciones judiciales necesarias para definir su situación y completar el proceso de extradición hacia Brasil.