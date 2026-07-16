Violencia en Santa Fe

Un hombre fue baleado en barrio Santa Rosa de Lima y quedó internado

La víctima, de 39 años, recibió disparos en la cabeza y una pierna durante un ataque ocurrido en la esquina de Moreno y Estrada. Fue trasladada al hospital Cullen, donde permanece fuera de peligro, mientras la investigación avanza sin sospechosos identificados.