Tres hombres resultaron heridos este miércoles por la noche durante distintos episodios ocurridos en el centro de Mar del Plata, en medio de los festejos por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026.
Festejos en Mar del Plata: un semáforo cayó sobre hinchas y hubo tres heridos
Miles de personas salieron a celebrar la clasificación argentina, aunque la jornada estuvo marcada por distintos episodios que requirieron la intervención de los equipos de emergencia.
El hecho más grave ocurrió cerca de las 20, cuando un semáforo ubicado en la esquina de avenida Luro e Hipólito Yrigoyen cedió y cayó sobre la calle, alcanzando a uno de los hinchas que participaban de la celebración.
Un semáforo se desplomó entre la multitud
Según relataron testigos presentes en el lugar, algunas personas se habían subido a la estructura antes de que la base cediera y provocara la caída. El hombre afectado fue asistido por personal del SAME y luego trasladado en ambulancia a un centro de salud para recibir atención médica.
Durante el operativo, los propios hinchas organizaron un cordón humano para despejar la zona y permitir el ingreso de los equipos de emergencia.
También participaron agentes de Defensa Civil, la Cruz Roja y la Patrulla Municipal, quienes retiraron la estructura y colaboraron con el ordenamiento del tránsito.
Otros dos heridos
Antes del episodio del semáforo, otro hombre sufrió una caída mientras se encontraba sobre el monumento a San Martín, ubicado en la zona de celebración.
La persona fue trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal. De acuerdo con la información disponible, ingresó consciente y en buen estado general.
Un tercer incidente en pleno centro
El último hecho ocurrió sobre la calle San Luis, entre avenida Luro y San Martín, donde un hombre recibió un botellazo en la cabeza y sufrió heridas cortantes. Fue atendido en el lugar por personal de la Cruz Roja.
Los festejos por el triunfo argentino convocaron a miles de personas en distintos puntos de Mar del Plata, aunque algunos episodios requirieron la intervención de los equipos de emergencia.