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Caos en Francia después de la semifinal del Mundial 2026: más de 160 detenidos

La caída del seleccionado galo frente a España en la instancia decisiva del torneo dejó escenas de tensión y una fuerte intervención de las fuerzas de seguridad.

Francia quedó afuera del Mundial tras perder ante España.Francia quedó afuera del Mundial tras perder ante España.
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La derrota de la Selección de Francia frente a España por 2-0 en la semifinal del Mundial 2026 generó incidentes en distintas ciudades del país durante la noche del martes. Tras la eliminación del equipo francés, se registraron enfrentamientos y disturbios que derivaron en la detención de alrededor de 160 personas en París y Lyon.

Los episodios se produjeron principalmente en zonas donde numerosos hinchas se habían concentrado para seguir el encuentro en espacios públicos. La policía desplegó operativos para controlar la situación y dispersar a los grupos que protagonizaron los incidentes.

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Según informaron fuentes oficiales citadas por medios locales, la mayoría de las detenciones estuvieron relacionadas con el lanzamiento de pirotecnia y objetos contra efectivos policiales y equipos de emergencia. A pesar de la tensión registrada en algunos puntos, no se reportaron heridos graves.

Detenciones en París

En la región parisina, las autoridades informaron la detención de 141 personas luego de los disturbios posteriores al partido. Los agentes intervinieron principalmente ante situaciones en las que se arrojaron fuegos artificiales contra integrantes de las fuerzas de seguridad.

Los incidentes se concentraron en sectores donde se habían reunido grandes grupos de personas para observar la semifinal. La Policía de París desplegó efectivos para recuperar el control de las zonas afectadas y evitar que los disturbios se extendieran.

Hasta el momento de los reportes oficiales, no se habían informado víctimas de gravedad como consecuencia de los enfrentamientos registrados durante la celebración o la frustración por la eliminación del seleccionado francés.

Lyon también registró disturbios

La ciudad de Lyon vivió una situación similar luego del encuentro disputado por la semifinal del Mundial. Allí, la policía detuvo a cerca de una veintena de jóvenes después de que algunos grupos arrojaran fuegos artificiales y otros objetos contra los agentes.

Los hechos ocurrieron en la plaza Bellecour, uno de los puntos donde cientos de personas habían seguido el partido a través de pantallas gigantes instaladas para el público.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Fans gather in Paris - Paris, France - July 14, 2026 France fan waves a national flag before the match REUTERS/Tom NicholsonHinchas franceses siguieron el partido en espacios públicos.

Ante el aumento de la tensión, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo para dispersar a los grupos involucrados. Según las autoridades, no hubo personas heridas ni daños materiales importantes registrados en el lugar.

Operativos policiales

Los incidentes posteriores al partido se concentraron en lugares donde había grandes concentraciones de hinchas. La intervención policial estuvo enfocada en controlar los disturbios y garantizar la seguridad de quienes permanecían en los espacios públicos.

Aunque las autoridades reportaron una importante cantidad de detenidos, indicaron que la situación no dejó consecuencias graves ni para los asistentes ni para los efectivos que participaron de los operativos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Fans gather in Paris - Paris, France - July 14, 2026 France fans watch the match REUTERS/Tom Nicholson REFILE - CORRECTING CITYLa eliminación francesa generó tensión en distintas ciudades.

La derrota ante España significó el final del camino de Francia en el Mundial 2026 y, tras el resultado deportivo, algunos sectores expresaron su malestar con episodios de violencia en distintas ciudades.

Las autoridades continúan evaluando lo ocurrido y analizando los hechos registrados durante una noche marcada por la tensión luego de la eliminación del conjunto francés.

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