El futbolista español Lamine Yamal recibió una noticia inesperada luego de la histórica victoria de la Selección de España frente a Francia en el Mundial. Mientras el equipo celebraba su clasificación a la final tras imponerse por 2-0, se conoció que delincuentes intentaron ingresar a la vivienda del joven delantero ubicada en Esplugues de Llobregat, una zona cercana a Barcelona.
Intentaron robar la casa de Lamine Yamal tras el triunfo de España ante Francia
Dos personas con el rostro cubierto intentaron ingresar a una propiedad ubicada en las afueras de Barcelona, pero escaparon tras ser detectadas por el personal de seguridad.
Según informaron fuentes policiales y medios catalanes, dos personas con el rostro cubierto intentaron acceder a la propiedad durante la madrugada. Los sospechosos habrían escalado el muro perimetral de la vivienda, aunque la intervención del personal de seguridad evitó que pudieran avanzar con el intento de robo.
Los individuos escaparon del lugar antes de concretar el ingreso y no llegaron a sustraer objetos de la propiedad. El episodio quedó registrado como una tentativa de robo y fue informado a las autoridades correspondientes.
Intento de ingreso a la propiedad
Los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, confirmaron que se produjo un intento de robo en una vivienda de la zona de Esplugues de Llobregat, aunque no brindaron oficialmente la identidad del propietario por cuestiones relacionadas con la privacidad.
El hecho ocurrió pocas horas después del triunfo de España ante Francia, un resultado que aseguró la presencia del seleccionado en la final del torneo. La coincidencia temporal entre la celebración deportiva y el episodio generó repercusión debido a la popularidad del futbolista, una de las figuras más destacadas del equipo español.
Hasta el momento, la información disponible indica que no hubo personas heridas durante el intento de ingreso y que los responsables no lograron completar el robo.
La vivienda de Shakira y Piqué
La propiedad donde reside actualmente Lamine Yamal tiene además una historia conocida dentro del mundo del espectáculo y el fútbol. Antes de llegar a manos del joven jugador, la vivienda había pertenecido a Gerard Piqué y Shakira durante la etapa en la que fueron pareja y vivían en Barcelona.
La mansión se convirtió en una de las casas más reconocidas de la zona por haber sido el hogar de dos figuras internacionales. Con el paso del tiempo, la propiedad cambió de dueño y pasó a estar vinculada al futbolista del Barcelona y de la selección española.
El intento de robo volvió a poner la atención sobre las medidas de seguridad que suelen rodear a las viviendas de deportistas de alto perfil, especialmente aquellos que tienen una gran exposición pública.
Otros futbolistas víctimas
Los intentos de robo en viviendas de futbolistas no son un fenómeno nuevo. En los últimos años, varios jugadores reconocidos sufrieron episodios similares, principalmente en España.
Entre los casos más conocidos figuran futbolistas como Karim Benzema, Rodrygo y Dani Carvajal, quienes también fueron afectados por robos en sus propiedades, especialmente en la ciudad de Madrid.
La exposición mediática, los horarios de competencia y la información pública sobre la ubicación de algunos deportistas suelen convertir sus viviendas en objetivos para delincuentes. Por ese motivo, muchos jugadores refuerzan sus sistemas de seguridad para proteger sus hogares y a sus familias.
En el caso de Lamine Yamal, el intento de ingreso a su vivienda no pasó de una tentativa y las autoridades continúan con la investigación correspondiente para determinar más detalles sobre lo ocurrido.