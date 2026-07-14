La Selección Española de fútbol ha alcanzado una instancia histórica tras vencer a Francia en las semifinales de la Copa del Mundo 2026. La euforia por el pase a la final no solo se vivió en las gradas y en las calles de España, sino que tuvo un eco inmediato en la Casa Real.
España es finalista y el Rey Felipe VI celebró el pase a la lucha por el título
Tras el triunfo de "La Roja" ante Francia, el monarca español expresó su entusiasmo por la clasificación a la definición mundialista, ratificando su compromiso de estar presente en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey el próximo 19 de julio.
El Rey Felipe VI se sumó a las celebraciones a través de un mensaje público acompañado de un video en Instagram donde destacó la jerarquía del equipo y la ilusión que ha despertado el conjunto nacional en todo el país.
El mensaje del monarca: orgullo y aliento
Felipe VI no ocultó su satisfacción tras el pitido final. A través de sus canales oficiales, el Rey felicitó al equipo dirigido por Luis de la Fuente, reconociendo el esfuerzo desplegado durante el torneo: "Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo", manifestó el Jefe del Estado en su comunicado.
El mensaje, cargado de un tono de cercanía y respaldo, subraya la sintonía entre la institución monárquica y el presente deportivo de España: "Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @sefutbol!".
Presencia en Nueva Jersey
El triunfo de esta jornada ha terminado de confirmar una logística que se mantenía bajo reserva. Siguiendo el protocolo institucional, la asistencia del Rey a la gran final del próximo 19 de julio en Estados Unidos estaba supeditada al resultado de este encuentro. Con la victoria asegurada, la agenda de la Casa Real se ajusta para que el monarca pueda acompañar personalmente a los jugadores en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
Este viaje representa un hito dentro de la representación oficial, consolidando al deporte no solo como una disciplina competitiva, sino como un eje fundamental en la proyección de la imagen nacional en el exterior.
El paso previo a la gloria
La final se presenta como el cierre de un ciclo de alto rendimiento para el plantel español. La clasificación obtenida ante un rival de la talla de Francia ha fortalecido la moral de un grupo que ahora tiene la mirada puesta en el trofeo más prestigioso del fútbol mundial.
El apoyo manifestado por Felipe VI actúa como un espaldarazo definitivo para un equipo que, habiendo superado los desafíos más complejos, se encamina hacia la definición bajo el aliento de todo un país.