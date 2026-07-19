Dos personas fallecieron este domingo por la mañana como consecuencia de un violento choque frontal registrado sobre la ruta provincial 14, a la altura de la bajada de Campo Drincovich, en jurisdicción de Christophersen.
Tragedia en la ruta 14: dos personas murieron tras un choque frontal cerca de Christophersen
El siniestro ocurrió este domingo por la mañana a la altura de la bajada de Campo Drincovich e involucró a un auto y una camioneta. Las víctimas fatales, oriundas de General Villegas y Máximo Paz, viajaban en el menor de los vehículos. Hubo heridos trasladados a Venado Tuerto y el operativo demandó un intenso despliegue de bomberos de la zona.
La colisión se produjo alrededor de las 8.20 e involucró a un Chevrolet Corsa y una Toyota Hilux. Tras el aviso recibido desde el hospital local, se activó el protocolo de emergencia y se convocó a Bomberos Voluntarios de María Teresa, quienes dieron intervención también a sus pares de San Gregorio por razones de jurisdicción.
El operativo de rescate fue coordinado por el jefe del Cuerpo Activo de María Teresa, Danilo Godoy. Al arribar al lugar, los bomberos encontraron a tres personas atrapadas dentro del Chevrolet Corsa, por lo que procedieron a estabilizar el vehículo y desplegar tareas de extricación con herramientas hidráulicas.
Producto del fuerte impacto, dos de los ocupantes del automóvil fallecieron en el lugar. De acuerdo con la información oficial, se trata de un hombre domiciliado en General Villegas, provincia de Buenos Aires, y una mujer oriunda de Máximo Paz. Hasta el momento, sus identidades no fueron dadas a conocer.
En tanto, otras dos personas que viajaban en el Corsa sufrieron heridas de consideración y fueron trasladadas al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto para su atención.
Los dos ocupantes de la Toyota Hilux lograron salir del vehículo por sus propios medios. Ambos presentaban golpes y lesiones que, en una primera evaluación, fueron consideradas de carácter leve.
Las causas y circunstancias que derivaron en el choque frontal son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.