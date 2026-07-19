Siniestro fatal

Tragedia en la ruta 14: dos personas murieron tras un choque frontal cerca de Christophersen

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana a la altura de la bajada de Campo Drincovich e involucró a un auto y una camioneta. Las víctimas fatales, oriundas de General Villegas y Máximo Paz, viajaban en el menor de los vehículos. Hubo heridos trasladados a Venado Tuerto y el operativo demandó un intenso despliegue de bomberos de la zona.