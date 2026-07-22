El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de la conductora involucrada en el grave accidente vial ocurrido en Mar del Plata, donde un hombre de 52 años y su hijo adolescente de 15 resultaron heridos tras ser atropellados.
Inhabilitaron a la conductora que atropelló a padre e hijo en Mar del Plata con una licencia falsa
La mujer había presentado un permiso irregular y quedó bajo investigación tras el choque que dejó a dos peatones con heridas de consideración en la ciudad balnearia. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona.
La medida se tomó luego de que las autoridades comprobaran que la mujer circulaba con una licencia de conducir apócrifa y que, en realidad, no estaba habilitada para manejar.
El accidente quedó registrado
El siniestro ocurrió durante la tarde del lunes en la esquina de Catamarca y Moreno, cuando el vehículo conducido por la mujer chocó contra otro automóvil, perdió el control y terminó impactando contra los dos peatones.
La maniobra quedó grabada por cámaras de seguridad de la zona, que permitieron observar el momento en el que el vehículo embistió al hombre y a su hijo, quienes sufrieron lesiones de consideración.
Según informó el Ministerio de Transporte bonaerense, la conductora había solicitado en dos oportunidades un turno para iniciar el trámite de obtención de la licencia, pero nunca se presentó a realizar las evaluaciones obligatorias.
Por ese motivo, no contaba con autorización oficial para conducir.
Secuestraron el vehículo
La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Transporte que conduce Martín Marinucci, resolvió aplicar la inhabilitación preventiva de la conductora.
Durante el procedimiento, además, se constató que el vehículo involucrado, un Peugeot 206, tampoco tenía la documentación obligatoria para circular.
Ante esa situación, el automóvil fue secuestrado y se labraron las actas de infracción correspondientes.
Este martes, antes de que se dispusiera su liberación, la mujer fue imputada por el delito de falsificación de documento público. También se espera que sea acusada por las lesiones provocadas a los peatones.
Buscan determinar el origen de la licencia
De acuerdo con el medio La Capital, la Fiscalía de Delitos Económicos intentará establecer cómo obtuvo la conductora el carnet apócrifo y si tenía conocimiento de que el documento no era válido.
La investigación continuará para determinar las responsabilidades en torno al uso de la licencia irregular y las circunstancias que derivaron en el accidente.
Cómo se encuentran los atropellados
Un familiar de los heridos brindó detalles sobre el estado de salud de ambos.
“Mi sobrino tiene una costilla fisurada, un golpe en el esternón y en la boca, con daño dental, y mi hermano (papá del otro lesionado) tiene muñeca y brazos quebrados”, explicó.
Los dos permanecen bajo atención médica luego del impacto ocurrido en la zona céntrica de Mar del Plata.