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Río Negro: murió un futbolista de 20 años tras un grave accidente en la Ruta Chica

Santiago Corazza, futbolista de Argentinos del Norte, murió tras un choque en Cervantes. El joven de 20 años era oriundo de la localidad y había pasado por las inferiores de Deportivo Roca.

Santiago Corazza defendía los colores de Argentinos del Norte.Santiago Corazza defendía los colores de Argentinos del Norte.
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La Liga Confluencia atraviesa horas de profundo dolor luego de confirmarse la muerte de Santiago Nicolás Corazza, un futbolista de 20 años que integraba el plantel de Argentinos del Norte.

El joven falleció tras un grave accidente ocurrido durante la mañana del domingo sobre la ruta provincial 65, conocida como Ruta Chica, a la altura de Cervantes, en Río Negro.

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Según informaron fuentes vinculadas al caso, Corazza circulaba por la zona cuando perdió el control del vehículo e impactó contra un poste ubicado a la vera del camino.

El accidente y el traslado al hospital

El choque ocurrió cerca de las 9.30, cuando el futbolista se desplazaba en un Ford Ka por la ruta provincial 65 en dirección General Roca-Cervantes.

A raíz de la violencia del impacto, el joven salió despedido del vehículo y fue asistido por personal de emergencia. Luego fue trasladado de urgencia al hospital Francisco López Lima de General Roca.

Pese al trabajo realizado por los profesionales médicos y las maniobras de reanimación, Corazza murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Clubes de la zona expresaron su tristeza tras la noticia.Clubes de la zona expresaron su tristeza tras la noticia.

Efectivos de la Comisaría 22 de Cervantes y personal de Criminalística trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del siniestro.

Quién era Santiago Corazza

Santiago Corazza era oriundo de Cervantes y tenía una importante trayectoria dentro del fútbol regional pese a su corta edad.

El joven defendía la camiseta de Argentinos del Norte, club que rápidamente expresó su dolor tras conocerse la noticia. Antes había formado parte de las divisiones inferiores de Deportivo Roca y también tuvo un paso por Banfield, donde continuó con su desarrollo futbolístico.

Dentro del ambiente deportivo era reconocido por compañeros, entrenadores y clubes de la zona, que destacaron el vínculo que había construido durante sus años dentro de las canchas.

El doloroso mensaje de los clubes

Argentinos del Norte despidió al futbolista a través de sus redes sociales con un mensaje dedicado a sus familiares y seres queridos.

“Q.E.P.D. Santi. Le mandamos fuerzas a sus seres queridos en este durísimo momento”, expresaron desde la institución.

Corazza tenía 20 años y era una figura querida en el fútbol regional.Corazza tenía 20 años y era una figura querida en el fútbol regional.

Otros clubes de la región también acompañaron a la familia y recordaron al joven jugador. El Club Atlético Regina publicó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Corazza. En este triste y doloroso momento, enviamos un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y toda persona que conocía a Santiago. Q.E.P.D. Santi”.

Por su parte, Deportivo Roca también manifestó su tristeza: “La noticia golpeó duro en el arranque del domingo. Una partida que duele y mucho. Quedarán los lindos recuerdos, Santiago Corazza, de esos momentos con la 2006. Nuestras condolencias con sus familiares y acompañamos en el dolor. Q.E.P.D”.

La muerte del futbolista generó conmoción en la comunidad deportiva de Río Negro, que despidió a un joven que había dedicado gran parte de su vida al fútbol.

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