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Necochea: un hombre murió tras perder el control de un vehículo y volcar en la arena

La víctima tenía 35 años y sufrió graves lesiones durante el siniestro ocurrido en Paso del Arroyo. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

El vehículo volcó mientras circulaba por un sector de arena.El vehículo volcó mientras circulaba por un sector de arena.
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Un hombre de 35 años murió este fin de semana en la ciudad bonaerense de Necochea luego de protagonizar un vuelco con un Jeep mientras realizaba una prueba en la zona de playa.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado en el sector conocido como Paso del Arroyo, al sur de la ciudad. La víctima fue identificada como Santiago Duca, quien se encontraba probando un vehículo que había preparado para un cliente.

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Accidente en zona de playa

Según las primeras informaciones, Duca circulaba por la arena cuando tomó un sector con piedras a alta velocidad y perdió el control del Jeep. El vehículo terminó volcando y el conductor sufrió graves lesiones.

Compañeros que se encontraban en el lugar alertaron al servicio de emergencias, que acudió para asistirlo. Sin embargo, medios locales informaron que el hombre llegó al hospital sin signos vitales.

La Justicia investiga las causas

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 1 de Necochea, actualmente subrogada por la fiscal Verónica Posse, que buscará determinar las circunstancias que provocaron el accidente fatal.

Duca era conocido por su trabajo en la preparación de vehículos.Duca era conocido por su trabajo en la preparación de vehículos.

Los investigadores trabajan para establecer cómo ocurrió el vuelco y qué factores pudieron haber influido en la pérdida de control del vehículo.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales de Duca se llenaron de mensajes de despedida y muestras de afecto de familiares, amigos y vecinos que recordaron al hombre.

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