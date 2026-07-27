Un hombre de 35 años murió este fin de semana en la ciudad bonaerense de Necochea luego de protagonizar un vuelco con un Jeep mientras realizaba una prueba en la zona de playa.
Necochea: un hombre murió tras perder el control de un vehículo y volcar en la arena
La víctima tenía 35 años y sufrió graves lesiones durante el siniestro ocurrido en Paso del Arroyo. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.
El hecho ocurrió durante la tarde del sábado en el sector conocido como Paso del Arroyo, al sur de la ciudad. La víctima fue identificada como Santiago Duca, quien se encontraba probando un vehículo que había preparado para un cliente.
Accidente en zona de playa
Según las primeras informaciones, Duca circulaba por la arena cuando tomó un sector con piedras a alta velocidad y perdió el control del Jeep. El vehículo terminó volcando y el conductor sufrió graves lesiones.
Compañeros que se encontraban en el lugar alertaron al servicio de emergencias, que acudió para asistirlo. Sin embargo, medios locales informaron que el hombre llegó al hospital sin signos vitales.
La Justicia investiga las causas
La investigación quedó a cargo de la UFI N° 1 de Necochea, actualmente subrogada por la fiscal Verónica Posse, que buscará determinar las circunstancias que provocaron el accidente fatal.
Los investigadores trabajan para establecer cómo ocurrió el vuelco y qué factores pudieron haber influido en la pérdida de control del vehículo.
Tras conocerse la noticia, las redes sociales de Duca se llenaron de mensajes de despedida y muestras de afecto de familiares, amigos y vecinos que recordaron al hombre.