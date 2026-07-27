Un efectivo de la Policía de la Ciudad abatió a un adolescente de 17 años durante un enfrentamiento armado ocurrido en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. El hecho se produjo cuando dos delincuentes intentaron robarle la motocicleta al agente, quien se encontraba franco de servicio.
Malvinas Argentinas: un policía abatió a un motochorro de 17 años en un intento de robo
El hecho ocurrió durante un enfrentamiento armado entre un efectivo que estaba franco de servicio y dos sospechosos que intentaban sustraerle su motocicleta. Un adolescente murió en el lugar y otro logró escapar.
El episodio ocurrió en la zona de calle Chile y Ruta 8, donde el policía, identificado como Damián C., circulaba a bordo de una moto Honda Tornado cuando fue abordado por dos sospechosos.
El enfrentamiento armado
Según la información del caso, los delincuentes habrían iniciado un ataque a tiros contra el efectivo. Ante esa situación, el policía extrajo su arma reglamentaria, una pistola Beretta Px4 calibre 9 milímetros, serie 319500, y respondió al ataque.
Durante el intercambio de disparos, uno de los proyectiles impactó contra Benjamín Lautaro Benítez, de 17 años, quien murió en el lugar. En tanto, el segundo sospechoso logró escapar a bordo de una motocicleta Honda Tornado de color negro.
El efectivo policial no sufrió heridas durante el enfrentamiento.
La investigación
Tras el hecho, personal de la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, serie 466180, que habría sido utilizada por el joven fallecido.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 de Malvinas Argentinas interviene en la causa, que fue caratulada como "tentativa de robo" y "homicidio". Hasta el momento, no se adoptaron medidas contra el efectivo policial involucrado.
Despedida al joven
Luego del episodio, familiares, amigos y allegados a Benítez realizaron una despedida en la localidad de José C. Paz, donde residía el adolescente.
Durante la ceremonia, vecinos de la zona realizaron un corte de tránsito y prendieron fuego una motocicleta mientras despedían al joven, a quien sus allegados conocían con el apodo de "Pichilo".