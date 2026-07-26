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Rosario: balacera termina con un joven muerto y una chica herida

El hecho ocurrió poco antes de la medianoche de este 25 de julio en una calle de barrio Alvear. Según las primeras informaciones, el atacante se desplazaba en un auto. Por el momento no hay detenidos.

Imagen ilustrativa. Esquina de Cafferata y Cagancha, zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google MapsImagen ilustrativa. Esquina de Cafferata y Cagancha, zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Maps
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Un joven de 24 años fue asesinado en la noche del sábado 25 de julio, mientras estaba con otras personas en una calle de barrio Alvear, al sudoeste de Rosario, mientras que una chica de la misma edad resultó herida y está internada en el hospital de emergencias. El autor de los disparos llegó y se dio a la fuga en un auto.

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El hecho ocurrió poco después de las 23:30 en inmediaciones de Cagancha y Cafferata. A esa hora ingresaron al sistema 911 varios llamados indicando se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había varias personas heridas, tiradas en la vía pública.

policía amenazaImagen ilustrativa.

A los pocos minutos llegó personal policial y constató que había 2 jóvenes heridos. Un rato más tarde, personal médico informó que uno de los heridos, identificado como Cristian L., de 24 años, había fallecido como consecuencia de heridas de arma de fuego en el tórax y el cuello.

Mientras que la otra persona herida, identificada como Naomi M., también de 24 años, tenía una herida de bala en el abdomen, y fue trasladada al hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internada en la unidad de cuidados intensivos.

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En base a datos aportados por varias personas, los atacantes aparecieron en un auto y al llegar al lugar donde estaban las víctimas, al menos uno de ellos comenzó a disparar. Luego, se dieron a la fuga a toda velocidad.

Es el segundo crimen que se registra en Rosario durante el mes de julio.

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