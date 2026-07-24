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Fratricidio en barrio San Lorenzo: le atribuyeron haber matado a su hermano de un escopetazo

Tiene 21 años y le atribuyeron formalmente el homicidio agravado de Pablo Adrián Coronel (37), ocurrido a principios de julio durante una reunión familiar.

El imputado fue detenido el 21 de julio por la PDI.El imputado fue detenido el 21 de julio por la PDI.
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"Le quitó la vida delante mío. Lo hizo consciente, lo hizo queriendo", declaró una de las hermanas de Pablo Adrián Coronel, el hombre de 37 años asesinado de un escopetazo durante una reunión familiar en barrio San Lorenzo.

Fernando David Coronel, de 21 años, fue imputado este viernes como autor del fratricidio, ocurrido la madrugada del pasado domingo 5 de julio.

Ante el juez Lisandro Aguirre, la fiscal María Laura Urquiza atribuyó a Coronel la autoría del delito de “homicidio calificado por el uso de un arma de fuego”, y adelantó que solicitará su prisión preventiva. La misma será discutida el próximo martes, según lo acordado con el defensor particular Martín Peón.

El magistrado que presidió el juicio oral por el crimen de Erminda Dominga Favot, el doctor Lisandro Aguirre. Foto: Guillermo Di SalvatoreEl juez Aguirre estuvo a cargo de la audiencia. Foto: Guillermo Di Salvatore

Previo a la atribución delictiva, una de las hermanas de víctima y victimario, que estaba con ellos esa trágica madrugada, se refirió a lo ocurrido y sostuvo que el imputado ya le había disparado a la víctima con anterioridad.

De un escopetazo

El hecho que motivó la investigación tuvo lugar alrededor de las 5:38 en inmediaciones de calle Entre Ríos al 4600, entre Aguado y Europa de la ciudad de Santa Fe.

Fernando Coronel había recuperado la libertad hacía unas semanas, tras ser condenado por un violento robo. Se encontraba en la sobremesa de una cena familiar cuando, según la fiscalía, utilizó un arma de fuego para disparar contra su hermano Pablo.

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El hombre sufrió heridas gravísimas en el pulmón izquierdo, corazón, hígado, riñón y arteria aorta abdominal. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, la víctima falleció minutos después debido a un shock hipovolémico.

Tras el crimen, el agresor desapareció de los lugares que solía frecuentar, lo que inició una búsqueda por parte de la Policía de Investigaciones (PDI). Finalmente, luego de tareas de inteligencia, el sospechoso fue localizado y detenido el pasado martes 21 de julio en una vivienda de avenida Teniente Loza al 6300, en el extremo norte de la ciudad, donde se encontraba oculto.

“Lo hizo queriendo”

Una de las hermanas que el imputado y la víctima tienen en común y presenció el homicidio, decidió acudir a la audiencia. En un relato cargado de dolor, la mujer aseguró que el ataque fue deliberado: "Le quitó la vida delante mío. Lo hizo consciente, lo hizo queriendo".

Equipos tácticos de la URI colaboraron para las irrupciones. Foto: El LitoralCoronel fue detenido en una vivienda de avenida Teniente Loza al 6300.

La testigo describió a Fernando Coronel como una persona "muy impulsiva" y reveló que ya existían antecedentes de violencia previa, mencionando un intento anterior de agresión con arma de fuego hacia su hermano Pablo.

Según su testimonio, antes del desenlace fatal, ambos "estuvieron tomando, estuvieron bien como hermanos", hasta que se desencadenó el ataque. "Queremos justicia y queremos que él pague por lo que hizo", terminó.

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