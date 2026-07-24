Un camionero oriundo de la localidad santiagueña de Monte Quemado fue víctima de un robo millonario mientras se encontraba detenido en una estación de servicio de la ciudad de Palpalá, en Jujuy. Delincuentes aprovecharon un momento de distracción del chofer y se llevaron una riñonera con $3,5 millones en efectivo, además de documentación personal y del vehículo.
Un camionero sufrió un robo de $3,5 millones en una estación de servicio de Jujuy
Los delincuentes aprovecharon que el chofer descendió para controlar la carga y escaparon con una riñonera que también contenía documentación personal y del vehículo.
El hecho ocurrió en una estación de servicio ubicada en el barrio Antártida Argentina, en la zona sur de la ciudad, donde el transportista aguardaba para cargar combustible y continuar con su viaje.
El descuido que aprovecharon los delincuentes
Según informó la Policía, el conductor descendió del camión luego de advertir que la lona que cubría la carga se encontraba desatada.
Mientras verificaba la situación, escuchó que la puerta lateral de la cabina se cerraba, aparentemente a causa del viento. Sin embargo, al regresar descubrió que desconocidos habían sustraído una riñonera negra que se encontraba en el interior del vehículo.
Se llevaron dinero y documentación
Dentro de la riñonera el camionero guardaba $3,5 millones en efectivo, además del Documento Nacional de Identidad (DNI), la licencia de conducir, la cédula verde y la documentación correspondiente al camión.
Tras advertir el robo, consultó a otras personas que se encontraban en la estación de servicio para intentar obtener información sobre los responsables, aunque nadie manifestó haber observado movimientos sospechosos.
La investigación
La víctima realizó la denuncia en la Comisaría Seccional N.º 47 de Palpalá.
La causa fue caratulada como robo y quedó en manos de la Policía, que inició una investigación para identificar a los autores del hecho y recuperar tanto el dinero sustraído como la documentación del transportista.