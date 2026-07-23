La policía de San Justo esclareció el robo cometido contra el local de caza y pesca Río Manso, del que habían sido sustraídas armas de aire comprimido luego de romper la vidriera del frente del comercio. Como resultado de la investigación fueron identificados dos menores de edad y se recuperó la totalidad de los elementos denunciados como robados.
Esclarecieron el robo a un local de caza y pesca y recuperaron tres armas
La policía identificó a dos menores de edad como presuntos autores del ataque al comercio ubicado sobre calle Gobernador Cabal al 2200. Tras una serie de allanamientos, secuestró la totalidad de los elementos sustraídos, que ya fueron restituidos a su propietario.
El hecho ocurrió durante la noche del martes 21 de julio en el comercio ubicado sobre calle Gobernador Cabal al 2200. De acuerdo con la investigación, los autores rompieron la vidriera frontal e ingresaron al local, desde donde sustrajeron dos pistolas de aire comprimido y un subfusil de aire comprimido.
Investigación
La pesquisa estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Primera, la Comisaría Segunda y el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XVI, que trabajaron de manera coordinada para reconstruir lo sucedido.
Según informó la fuerza policial, las tareas investigativas incluyeron el análisis de registros fílmicos, lo que permitió identificar a dos menores de edad como presuntos involucrados en el robo.
A partir de esa información, los investigadores realizaron diligencias en distintos domicilios de la ciudad, donde secuestraron una bicicleta presuntamente utilizada durante el hecho, dos pistolas de aire comprimido y un subfusil de similares características a los denunciados como sustraídos.
Además, incautaron las prendas de vestir que habrían utilizado los sospechosos al momento de cometer el ilícito, las cuales quedaron incorporadas a la investigación.
Restitución e intervención judicial
Los elementos recuperados fueron reconocidos por el propietario del comercio y posteriormente restituidos.
En tanto, los dos menores fueron notificados de la causa y, una vez cumplidas las actuaciones de rigor, quedaron a disposición de la Justicia con intervención de la Fiscalía con competencia en materia de menores. Posteriormente fueron entregados a sus respectivas madres, de acuerdo con el procedimiento previsto para este tipo de casos.