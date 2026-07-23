San Justo

Esclarecieron el robo a un local de caza y pesca y recuperaron tres armas

La policía identificó a dos menores de edad como presuntos autores del ataque al comercio ubicado sobre calle Gobernador Cabal al 2200. Tras una serie de allanamientos, secuestró la totalidad de los elementos sustraídos, que ya fueron restituidos a su propietario.