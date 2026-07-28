Drama en barrio San Lorenzo

Denunció a una banda narco, perdió su casa y hoy sobrevive lejos de Santa Fe

La historia de Rosa refleja el costo que debió pagar por declarar contra un grupo delictivo que siembra violencia en barrio San Lorenzo. Tras sufrir amenazas, asegura que fue expulsada de su vivienda, perdió cuatro propiedades familiares y nunca recibió asistencia para reconstruir su vida.