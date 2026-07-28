Un nutricionista que integró el equipo de la Selección argentina declaró este lunes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y su testimonio benefició al médico clínico Pedro Di Spagna, uno de los acusados en la causa. El profesional aseguró que el exfutbolista se negó a recibirlos durante una visita al country San Andrés, donde cumplía la internación domiciliaria.
Juicio por Maradona: el nutricionista declaró que Diego no quiso recibir a los médicos
El especialista relató que acudió al country San Andrés junto a Pedro Di Spagna para evaluar al exfutbolista, pero la consulta no pudo realizarse tras una negativa del paciente.
El testimonio
La audiencia se desarrolló en los Tribunales de San Isidro, comenzó cerca de las 11 y concluyó alrededor de las 14. Los fiscales adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren convocaron como único testigo a Luciano Spena.
Durante su declaración, Spena explicó que en noviembre de 2020 fue convocado por Swiss Medical, empresa encargada de coordinar la internación domiciliaria de Maradona, para evaluar al exjugador en la vivienda ubicada en el lote 45 del barrio cerrado San Andrés, en Benavídez.
La visita frustrada a Maradona
El nutricionista relató que el 18 de noviembre llegó al domicilio junto a Pedro Di Spagna, pero ambos no pudieron atender al paciente porque este rechazó la consulta.
Según surgió de los mensajes del grupo de WhatsApp "Tigre", el médico había insistido en la necesidad de que un especialista revisara la alimentación de Maradona, luego de un episodio en el que vomitó tras consumir camarones al ajillo. Ese alimento había sido calificado como una "bomba de tiempo" por Nancy Forlini, responsable de los cuidados domiciliarios.
De acuerdo con fuentes de la investigación, el neurocirujano Leopoldo Luque ingresó primero a la vivienda para hablar con Maradona. Poco después salió y les informó que el exfutbolista "no estaba disponible", por lo que no pudieron concretar la evaluación prevista.
La recomendación de volver
Tras ese intento, Di Spagna manifestó que la situación debía ser comunicada a las hijas de Maradona. Tanto él como Spena quedaron a disposición para regresar al día siguiente, aunque finalmente les sugirieron postergar la visita para la semana siguiente.
El nutricionista también declaró que había llevado una balanza InBody, utilizada para medir la composición corporal mediante bioimpedancia eléctrica, con el objetivo de realizar una evaluación completa del estado nutricional del exfutbolista.
Sin embargo, esa nueva consulta nunca llegó a concretarse, ya que Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.
La ausencia en una audiencia anterior
Luciano Spena ya había sido citado previamente por el Ministerio Público Fiscal para prestar declaración, pero no pudo asistir debido a que se encontraba trabajando junto a la Selección argentina durante el Mundial 2026.