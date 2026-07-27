El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumará este lunes un nuevo testimonio clave con la declaración del nutricionista Luciano Spena, quien intentó asistir al exfutbolista durante su internación domiciliaria, pero no fue recibido.
El nutricionista que visitó a Maradona antes de su muerte declarará ante el tribunal
Luciano Spena había sido convocado para evaluar la salud del exfutbolista durante su internación domiciliaria, pero no fue recibido. Su declaración será una de las últimas antes de la etapa pericial del juicio.
Su comparecencia se dará en el marco del proceso oral en el que se investiga la presunta responsabilidad de los profesionales de la salud acusados por la muerte del ídolo argentino.
No pudo declarar
Luciano Spena había sido convocado previamente por los fiscales adjuntos del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Sin embargo, no asistió a la audiencia debido a que se encontraba en el exterior junto al plantel de la Selección argentina encabezado por Lionel Messi.
El profesional acompañó al seleccionado nacional en los Mundiales de Canadá, México y Estados Unidos 2026.
La visita que Maradona rechazó
El 18 de noviembre de 2020, Spena acudió a la vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, acompañado por el médico clínico Pedro Di Spagna, también imputado en la causa.
Ambos habían sido convocados por Swiss Medical para evaluar al exfutbolista, aunque Maradona decidió no recibirlos durante esa visita.
El tramo final del juicio
La declaración del nutricionista será una de las últimas previstas antes del inicio de las audiencias dedicadas a la Junta Médica. En esa etapa, dos equipos de peritos expondrán conclusiones diferentes sobre las circunstancias del fallecimiento de Maradona.
La audiencia se realizará un lunes por segunda vez debido a que continúa la feria judicial en la provincia de Buenos Aires.
Los acusados en la causa
En este proceso están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna. Todos enfrentan cargos por presunto homicidio simple con dolo eventual en relación con la atención brindada a Maradona.
Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid será juzgada en un proceso por jurados populares una vez que concluya el debate principal. Ese juicio permanece postergado debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho, cuya resolución está pendiente ante un tribunal superior.