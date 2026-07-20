Una ex contadora de Matías Morla, abogado y ex apoderado de las marcas de Diego Armando Maradona, fue convocada para declarar este lunes en el juicio que investiga la muerte del astro argentino.
Declara una ex contadora de Morla en el juicio por la muerte de Diego Maradona
La mujer fue convocada como testigo en el debate oral que analiza las responsabilidades por el fallecimiento del astro argentino y deberá presentarse ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.
Se trata de Andrea Trimarchi, hermana de Maximiliano Trimarchi, quien trabajaba como chofer de Morla y fue asistido por el psicólogo Carlos Díaz en un tratamiento vinculado a sus adicciones al alcohol.
La audiencia se llevará adelante desde las 10 en los Tribunales de San Isidro, ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de ese departamento judicial.
La declaración había sido suspendida
Trimarchi ya había sido citada anteriormente para brindar su testimonio, pero no pudo presentarse debido a que se encontraba en el exterior.
Por ese motivo, su declaración fue reprogramada para esta jornada, que será la segunda audiencia del debate oral y público en realizarse un lunes debido a la feria judicial vigente en la provincia de Buenos Aires.
Los acusados que enfrentan el juicio
En la causa están imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual el neurocirujano Leopoldo Luque, ex médico personal de Maradona; la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y el psicólogo Carlos Díaz.
La pena prevista para ese delito contempla una condena de entre ocho y 25 años de prisión.
El proceso contra la enfermera
Por otro lado, la enfermera Dahiana Gisela Madrid será sometida a un juicio por jurados populares.
Sin embargo, ese proceso permanece demorado debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.
Mientras continúa el debate principal, la Justicia busca avanzar con los testimonios de las personas vinculadas al entorno profesional y médico que rodeó a Maradona durante sus últimos días.