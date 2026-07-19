“¿Qué quería? No le des bola”

Se conocieron los diálogos de Vanesa Morla y Luque sobre la familia de Maradona

Los chats trascendieron en el marco del juicio oral. El neurocirujano y la letrada se referían en todo momento a la atención que recibía el astro argentino y sobre el dinero. También se anunció que citaron a una ex contadora de Matías Morla.