El neurocirujano y ex médico de confianza de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, y Vanesa Morla, hermana del abogado y ex apoderado de las marcas, Matías Morla, entablaron diversas conversaciones en las que se referían al dinero, se observa la injerencia de la mujer en los fármacos que consumía el paciente y el manejo con la familia.
Se conocieron los diálogos de Vanesa Morla y Luque sobre la familia de Maradona
Los chats trascendieron en el marco del juicio oral. El neurocirujano y la letrada se referían en todo momento a la atención que recibía el astro argentino y sobre el dinero. También se anunció que citaron a una ex contadora de Matías Morla.
Luque y la letrada se referían en todo momento a la atención que recibía el astro argentino y al dinero.
El 26 de noviembre de 2019, el acusado expresó: "Yo le voy a pedir 1 luca verde. Incluye: ver a Diego 2 veces al mes en la casa; hacer las recetas; conseguirle todos los profesionales (excepcionalmente se le paga a alguno); solucionar casi todos los quilombos de Diego y su entorno (¡¡¡hasta de los vecinos de Vanesa!!!)".
Vanesa le aclaró que el pago sería "en pesos" porque viven en la "Argentina" y agregó: "Tenés que decir eso porque se 'tronan' en dólares. Igual yo lo veo antes. Le voy a decir algo de un pago mensual."
Un día después, el facultativo le pidió a la hermana de Matías que le envíe fotografías de las recetas médicas, a lo que la mujer adjuntó distintos archivos en el chat, mientras que el 10 de diciembre de ese año Luque le contó a la testigo que "ayer lo llamó Gianinna".
"Buenas. ¿Qué quería? No le des bola", le aconsejó, y el neurocirujano le manifestó mediante un audio que "medio que se daba cuenta cómo viene la mano", y señaló: "Pero bueno... no yo... es la hija, ¿viste? Me pregunta por el padre, como cualquier información, le das información hasta ahí nomás, pero bueno."
"Decile cosas bien, capaz graba", le advirtió Morla; "Sí, ya sé", manifestó Luque, quien en este segundo juicio pateó el tablero y cambió la estrategia para defenderse.
El 4 de marzo de 2020, Luque opinó sobre el ex apoderado de los derechos de imagen, que será juzgado por defraudación por administración fraudulenta.
"Gracias. Tu hermano me hace reír, boluda, le maneja todo a Diego y después me dice 'le tengo que consultar a Diego cuánto te tenemos que pagar'. Jaja, no te puedo creer, boluda, me cayó muy bien tu hermano, muy bien... y me tira esa y no sé si me río, es como cuando vos me decías cosas raras y me río igual", afirmó.
A principios de abril, Vanesa volvió a mencionar a la hermana de Dalma para que Luque "le tire flores" a Maradona porque "quieren médicos para él" y añadió: "Le tenés que decir 'mirá, tu hija me llamó, la verdad me quedé mal porque no sé... lo único que dijo es 'si mi papá se muere es culpa tuya', es lo único que hablé'."
En las distintas conversaciones se observa la injerencia de Vanesa en la medicación que el personal de salud le suministraba al paciente fallecido el 25 de noviembre de 2020 en el country San Andrés de Tigre, donde cumplía la internación domiciliaria.
Por ejemplo, en una charla del 22 de octubre de 2020, un mes antes del deceso de Diego, Morla le manifestó a Luque: "¿Todo bien? ¿Podés mandar al de los sueros mañana que quiere Diego porfa? Hablé con Agustina (la psiquiatra Cosachov) para que le reajuste la medicación porque estaba durmiendo mucho".
Citaron a una ex contadora de Morla
Una ex contadora del abogado y ex apoderado de las marcas de Diego Armando Maradona, Matías Morla, fue citada para declarar en el juicio por la muerte del astro argentino.
Fuentes del caso informaron que se trata de Andrea Trimarchi, hermana de Maximiliano Trimarchi, chofer del letrado que fue asistido por el psicólogo acusado Carlos Díaz como consecuencia de sus adicciones al alcohol.
El lunes, a las 10
Por segunda vez en lo que va del debate oral y público, la audiencia se realizará un lunes, a raíz de la feria judicial que regirá en la provincia de Buenos Aires.
La jornada comenzará a las 10 en los Tribunales de San Isidro, donde la testigo comparecerá ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del TOC N.° 7 de ese Departamento Judicial.
Trimarchi ya había sido convocada para declarar pero no asistió porque se encontraba en el exterior, por lo que su exposición fue postergadas hasta nuevo aviso.
Además de Díaz, el neurocirujano y ex médico personal del paciente, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, están sindicados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va desde los ocho a los 25 años de prisión.
En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, pero ese proceso está demorado por un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho.